原标题：小区"落户"难公共场合找桩难 新能源汽车想"电力十足"不容易

2018中国新能源汽车大数据研究报告显示，截至2018年8月13日，新能源汽车国家监管平台累计接入104.76万辆新能源汽车，我国已成全球最大的电动汽车市场。

一方面，是新能源汽车销量持续增长，另一方面，消费者对新能源汽车顾虑重重。而“充电难”则是其中最突出的一环。

小区“落户”难

2017年，北京的王先生购入一辆新能源汽车，原本以为解决了用车问题，没想到充电成了一大难题。

按照北京市有关规定，拥有固定车位的居民，可在车位上安装新能源汽车充电桩。买上充电桩准备在自家车位安装时，王先生被小区物业叫停了。物业方给出的理由是小区属老旧小区，电容不够。

王先生介绍，小区内像他这样有车却没处充电的业主不在少数。“想过从家里接一根电线下来充电，但家用电是220V，购买的SUV是380V，安全隐患太大。”为了充电，王先生不得不开着车去离家两三公里外的公共充电桩充电，“一充就得6~8个小时，车辆使用率大打折扣”。

采访中，记者注意到，私人充电桩难以“落户”成为许多家住老旧小区车主的共同烦恼。有些小区因安装了两层机械车位，按照规定不能安装充电桩；有些小区物业，则担心引发火灾而拒绝车主安装充电桩；即使有小区放开限制，车主安装充电桩也是先到先得，名额有限。

公共场合找桩难

在自家小区车没充上电，尚可选择其他方式出行；可车开着在路上，要是没电了，就真是人在窘途了。2016年初购置了一辆新能源汽车后，北京市民卓祺就遇上过几回这种情况。

一次出行，卓祺错误估计了剩余里程，行驶到半路时发现里程数不足便到处寻找公共充电桩。平时为了快速寻找充电桩，她的手机上安装了三四个相关APP，但依据APP指示开到公共充电桩时，卓祺却发现多半充电桩无法使用，唯一能使用的充电桩已有车在充电。一番兜转之后，车的剩余电量耗尽，无奈之下只能求援拖车公司。

除了“经常罢工”的公共充电桩，充电桩与汽车型号不匹配等也成了困扰新能源车主的难题。“不同型号的车需匹配不同型号的充电桩，有时候兴冲冲发现了充电桩，型号却不相符。”北京某高中教师晓丹称购买了新能源车后，车辆经常处于闲置状态。“开车出门最怕没电，没有安全感。”

远行充电难

采访中，许多来自一线城市的车主告诉记者，就目前发展状况看，新能源汽车适合上下班用，难以出远门。“有车也不敢开出城，离开市区就很难找到充电桩了。”同时，公共类充电桩发展的地区差异，更让许多三四线城市的车主望“车”却步。

8月初，中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的信息表明，在我国，公共充电桩地区间发展极不平衡。该联盟数据显示，北京已有41130个公共类充电桩，比河南、陕西等18个省市总数还多。

山西运城某充电服务商工作人员对记者说，公司已经开始积极布局三四线城市的充电桩，但前期反馈的数据表明使用率并不理想。“三四线城市居民对新能源汽车的认可度不高，主要是基础设置保障不到位，让消费者觉得新能源汽车使用不方便。”

电力规划设计总院高级工程师饶建业认为，之前中国新能源汽车的系列政策着力点主要集中在电动汽车上，一定程度上忽略了对充电设施发展的支持和长期规划。这导致一些电动汽车发展较快的地区“有车无桩”。此外，部分地区当前也出现为了“示范”而盲目建桩，导致电桩使用率不高、资源浪费的现象。这些问题都需要相关部门及时介入。（记者 曹 玥）

(责编：杨曦、仝宗莉)