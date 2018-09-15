原标题：揭秘“职业差评师”：明码标价帮店家打击竞争对手

网店经营近十年，数月内被14条差评整垮？记者采访发现一个另类“产业”——

张女士在广州经营网店，她投诉称，此前，她的网店在短时间内收到了14条差评，导致店铺被扣24分，销量接连下滑。同时，张女士还被多名“买家”要求“退款不退货”且进行补偿，并接到了近50个骚扰电话。张女士表示，因未及时成功向平台申诉，经营近十年的淘宝网店于8月底被迫关张。近日，新快报记者通过网络联系上了一名“职业差评师”，发现“差评师”居然明码标价接“业务”，网店店主只要付钱，就可以通过“差评师”打击竞争对手。

店主：买家给差评要求“退款不退货”

张女士说，她经营网上鞋店，平时月销量仅十余件。今年4月中旬，她的网店竟在5天中连续接到山东、湖北、贵州、北京等地累计14笔订单。不过，她没高兴太久，因为在发货4天后，她在网络平台上发现，货物已经被查收，但没有一个买家确认收货。

之后几天，陆续有买家联系张女士，声称买到假货，要求“退款不退货”并予以补偿。张女士向他们解释，所售商品仅仅参考了一些流行理念，并非高仿假货，但这些买家仍然坚持退款要求，被拒绝后给了张女士的店铺14条差评。

此后，多数买家要求“退款不退货”。其中一个买家买了两双鞋子，每双价格300元左右，直接张口要补偿。张女士提出能把他买鞋子的钱退给他，并让他把鞋子留着。该买家接受了张女士的建议，随后又将此货物放到二手网站，以每双58元的价格出售，并继续打电话骚扰张女士，要她重新把鞋子买回去。

新快报记者在张女士提供的聊天记录和平台后台运行记录中看到，这些买家下订单时间集中，与张女士沟通要求退货时语气强硬，都以买到假货为由，要求“退款不退货”，同时给予金钱补偿，并以差评对张女士进行威胁。无果后，更是在一天之内拨打张女士电话五十多次进行骚扰。

“差评师团队”恶意打压网店以此牟利？

尽管张女士及时与平台进行了沟通，但因为有一单差评没能及时申诉，导致网店最终被扣了24分，销量也因口碑下降而下滑。张女士称，8月底，她不得不结束经营这家网店。

据张女士介绍，她在网店出售的鞋子都是自己工厂设计的，在线售卖近十年，销量虽然不大，但口碑不错，没想到遭到一伙“差评师”的恶意打压，让她的心血付诸东流。

张女士还说，事后，一个自称学生的买家主动联系张女士，在得到一定报酬后，“学生”对张女士说出了内幕。原来，这14条差评都来自同一个“差评师团队”，这个团队有一个召集人，以网赚为名，收取50元会费后，吸纳特定群体加入QQ群。召集人在线发布任务，在淘宝挑选星级低、出售借鉴“爆款”时尚元素产品、销量较小的店铺，集中购买，以买到假货要求补偿为由，利用店家息事宁人的心理，用差评和语言攻击对卖家进行威胁，要求“退款不退货”，以此牟利，类似受害者远不止张女士一人。

有人声称想入伙“差评师”索要入会费

“差评师”到底有多“厉害”？新快报记者了解到，很多网店卖家都有被“差评师”骚扰的经历，“差评师”甚至成为一个新兴“网赚”职业，形成了给差评——索赔——消差评的灰色“产业链”。

相关资料显示，“差评师”专门以给网店差评为手段索要钱财，往往选择星级较低的中小卖家下手，甚至出现了专门的团伙。团伙内有负责寻找目标的“猎人”、听从指令统一行动的“拍手”、事后与店家“讲数”的“谈判师”，分工明确，往往以产品质量差、商家售假等为借口给予差评。“差评师”甚至承揽“业务”，帮助无良卖家打击竞争对手。

近日，新快报记者通过网络联系上了一名“职业差评师”，并在网络平台上随机选择了一款月销量为59双的意大利风格男鞋和一款月销量为642双的韩式“爆款”女鞋，称希望打压竞争对手。将宝贝链接发给“差评师”后，对方很快给出了“报价”：前者下架630元、封店850元，后者降权630元、下架850元，并承诺5天完成。

当新快报记者表示报价过高时，“差评师”显得很谨慎，只透露是通过投诉扣分的方式进行操作，表示一分钱一分货，并暗示自己有成熟运营团队：“对我们的服务质量不用担心，就算较大规模网店的差评‘业务’也能接。”当记者表达“入伙”想法时，“差评师”称“入会费要500元”。当记者进一步询问“差评师”的相关“业务”时，该“差评师”以“不要人了”为由拒绝了记者咨询“业务”和入会的请求。

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电商法上月颁布尚未详细界定“恶意差评”

“向平台投诉‘差评师’，证据截图交了一大堆，店子还是被以证据不足(为由)扣了分。报案后，警察也不知道该咋立案。”一名网店卖家如是抱怨。

8月31日，中国在电子商务领域的首部综合性法律——《中华人民共和国电子商务法》，在第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议中表决通过，将自2019年1月1日起实行。新快报记者查阅了电商法相关条文，发现其对当前电商涉及的一些领域并未提及。以恶意差评为例，这种行为在电商法中没有详细界定。

电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所董毅智认为，虽然电商法未对恶意差评进行相关界定，但在现实中确实存在类似的案例。有关部门对“恶意差评”后的敲诈勒索行为，打击力度还是比较大的。针对“恶意差评”现象和“差评师”这一群体，董毅智说，“差评”居然成为了一种“产业”，这一“产业”建立在电商的商品流通评价机制上。“电商平台与线下商家最明显的差别就是它的评价机制，商家的业绩跟整个店铺的信誉、店铺等级等关联性很大，有人就利用这一评价机制去牟利”。因此，电商平台虽对“恶意差评”进行了打击，但是距离规范经营还很远。

董毅智认为，既然商家是职业经营者，在遭受了“恶意差评”等不合理行为时，首先就要按照正常的申诉渠道去解决问题，包括通过平台本身进行申诉，或者走法律维权的途径。董毅智称，据我国刑法规定，使用威胁或要挟手段，非法取得他人的财物，就构成敲诈勒索罪，敲诈勒索公私财物1000元至3000元就可认定为数额较为巨大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。敲诈勒索1万元至3万元就可认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑。

(责编：杨曦、仝宗莉)