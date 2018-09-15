感受第15届东博会魅力：经贸科技汇聚 人文风情亮眼

新华网南宁9月15日电（张茵）第15届中国—东盟博览会（简称“东博会”）、中国—东盟商务与投资峰会，12日至15日在广西南宁举行。近日，新华网记者探访了东博会主会场——南宁国际会展中心，感受东博会的魅力。

9月13日，在广西南宁国际会展中心，印度展区的精美工艺品。新华网发 张茵摄

本届东博会设置了商品贸易、投资合作、服务贸易、先进技术和魅力之城五大专题，每个专题都能在会展中心找到相应展区。其中，投资合作专题和服务贸易专题展区集中展示了中国各省区市投资促进机构和投资合作项目，以及中国和东盟在金融服务、人才合作、物流服务等方面的信息，有效促进投资贸易便利化，为企业创造更多商机。

先进技术专题展区是东博会的靓丽名片。在本届东博会上，包括刷新世界纪录的“海翼”水下滑翔机、北斗卫星导航系统、造型科技感十足的新能源汽车等一系列“高精尖”产品纷纷亮相。观众还能借助VR技术体验驾驶航天飞机，在体验中感知科技潮流。

9月14日，在广西南宁国际会展中心，观众在“魅力之城”之一的马来西亚砂拉越州展区前合影。新华网发 张茵摄

在“一带一路”国际展区，各具地域特色的手工艺品琳琅满目，纯天然玉石雕刻的巴基斯坦工艺品、颜色亮丽丰富的尼泊尔方巾、极具风情的印度镂空屏风……时尚达人们千万不能错过。

走进东博会“魅力之城”展区，精美的珍珠制品、椰子制成的草帽、马来风情浓郁的茅草屋……浓郁的东盟风情扑面而来。

在今年的东博会上，中国北海市、文莱斯里巴加湾市、柬埔寨磅同省、印尼西苏门答腊省、老挝万象省等11座城市共同组展，用人造景观的形式再现引人入胜的当地名胜，用民族艺术表演展示绚烂多姿的民俗风情。

如“南珠”般散发着魅力的北海、塑造“热带雨林印象”的马来西亚砂拉越州、有“椰子之乡”美誉的越南槟椥省……观众不妨来到“魅力之城”展区，开启一场风情绮丽的梦幻之旅吧。

9月13日，在广西南宁国际会展中心，马来西亚展区前，客商打扮成“榴莲娃娃”吸引顾客。新华网发 张茵摄

如果你是一枚吃货，想要遍尝世界美食，那一定不能错过商品贸易专题展厅。香气扑鼻的泰国榴莲干、以茶做菜的缅甸腌茶、让人食指大动的马来西亚月饼、物美价廉的越南椰子酥、多种水果口味的冰棍雪糕……提到这些美食，是不是已经忍不住垂涎三尺了呢？展位上还有客商现场熬制的新鲜食材，征服各国吃货的味蕾。

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