民航局：前8月共完成旅客运输量4.07亿人次

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰） 9月14日，民航局举行月度例行发布会，民航局相关司局负责人围绕8月民航安全生产运行、民航领域鼓励民间投资、改革开放40年来民航局法治建设和国际合作发展等议题进行新闻发布，并回答记者提问。来自行业内外近20家新闻媒体的记者参加了发布会。

客运暑期旺季特征明显

航班量与运行品质同步提升

8月，全行业完成运输飞行100.8万小时，同比增长7.5%；通用航空飞行8.0万小时，同比增长14.6%。

民航局航空安全办公室副巡视员乔以滨表示，截至8月底，运输航空实现持续安全飞行96个月、6446万小时。

民航局发展计划司副巡视员张清介绍，8月，全行业共完成运输总周转量106.9亿吨公里，同比增长12.6%，增速较去年同期提升3.2个百分点。1月~8月，全行业共完成运输总周转量794.6亿吨公里，同比增长12.8%，增速较去年同期提高0.5个百分点；共完成旅客运输量4.07亿人次，同比增长12.1%，仍保持良好增长势头。

值得一提的是，7月1日~8月31日暑运两个月期间，全行业完成旅客运输量1.1亿人次，同比增长11.4%。由于市场需求旺盛，8月，国内航线平均客座率达到88.3%，处于月度历史高位。

民航局运行监控中心副主任孙韶华介绍，8月，民航共保障各类飞行49.7万班，日均超过1.6万班，同比增长12.47%。8月，全国航班正常率为70.28%，同比提升15.08个百分点。从航班延误原因来看，天气原因占比最高，占全部延误航班的59.96%。

在民航系统各单位的共同努力下，今年6月~8月，在航班量同比增长11.33%的情况下，航班正常率达到73.36%，与去年同期相比大幅提高19.06个百分点，实现了航班量与运行品质的同步提升。

法治建设与时俱进

推动民航持续健康安全发展

改革开放40年来，民航局不断加强法治建设，强化依法行政意识，落实安全监管责任，有力地引导和推动了民航持续健康安全发展。

政策法规司副司长郭仁刚表示，我国民航基本建成以《民航法》为核心，覆盖行业各领域和各环节，科学规范、层次分明、配套衔接的民航法规体系。其中，包括1部《民航法》、30部行政法规和法规性文件以及129部部门规章。此外，为了细化规章内容，便于行业运行主体遵守和执行，我国民航还建立了近800部与规章配套的规范性文件。

不仅民航法规建设与时俱进，立法规范化和科学化水平不断提升，在依法行政方面，民航局的行业监管能力建设也持续加强，监管队伍不断壮大，监管模式不断创新，监管手段不断丰富，监管效能显著提升，为维护民航安全和运行秩序提供了有力保障。

从2004年初的976名到目前的2462名，我国民航监察员数量增幅达152%，监察类别涵盖安全监管、经济监管、综合、督导四个类别。同时，为了全面履行行业监管职责，民航各级行政机关综合运用行政强制、行政处罚、行政许可、行政约见、经济调控、协同监管等多种监管手段，确保行业的健康安全发展。

今年，为进一步提升监管效能，2015年开始试点的行业监管模式调整改革正式在全行业推开，改革内容包括建立基于民航行业监管事项库的行政检查方式、确立非现场监管制度、设立民航单位法定自查制度等。

积极、渐进、有序

打开中国民航开放“大门”

随着我国综合国力的不断增强，我国民航的国际航空运输40年来呈现快速发展态势，国际航线网络不断完善。与我国签署政府间航空运输协定、正式建立民航关系的国家和地区从1978年的34个到目前的125个。伴随我国民航的快速发展，民航局积极、渐进、有序地推动双边及区域市场的开放。目前，我国已与东盟、澳大利亚、智利、马尔代夫等国家或地区完全开放客货运市场，与美国、新西兰、英国等国家完全开放货运市场。我国的航空公司已通航61个国家的167座城市，国际航线总数达到844条，初步构建联结全球的国际航线网络，成为我国对外开放和发展双多边国际关系不可或缺的桥梁和纽带。

国际司司长梁楠介绍说，我国民航积极拓展民航国际交流合作，既注重“引进来”，又不忘“走出去”。比如，建立中美、中欧等民航技术合作平台，积极学习借鉴欧美发达国家的先进技术和管理理念；建立并不断夯实中国与非洲、中国与中亚民航区域合作平台以及中国-东盟运输工作组机制，与金砖国家建立合作机制。同时，支持我国民航企业和科研机构开拓“一带一路”建设参与国市场，并为发展中国家提供航空安全、安保、空管等领域的培训。

40年来，中国民航在国际舞台上的话语权和影响力大幅提升。以全面参与国际民航组织（ICAO）活动作为重要抓手，我国民航积极参与ICAO事务，成为国际航空政策与标准制定的积极参与者、ICAO工作的积极支持者和全球航空治理的重要参与者。目前，我国约有近60名专家直接参与ICAO国际航空政策与标准的制定，已将所有ICAO标准纳入国内规章，并在ICAO对中国的历次安全、安保等国际标准执行审计中被给予高度评

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