中欧班列正驶入稳定发展新阶段

2017年，中欧班列全年开行3673列，同比增长116%，超过2011年至2016年前6年开行数量总和；今年以来，仅上半年就已开行2490列，同比增长69%，已实现返程班列比例的稳步提升；2017年返程班列同比增长123%，占去程的53%，2018年上半年返程班列又同比增长100%，占去程的69%。

短短6年，经历从无到有，被誉为丝路“钢铁驼队”的中欧班列正驶入稳定发展新阶段。

在中欧班列发展初期，曾遭遇过不少质疑：离开补贴后的班列能否正常运行？如何有效解决返程空载问题？对此，一组数字或许可以作出回答。自2011年重庆—杜伊斯堡首班列车成功开行以来，中欧班列实现了从无到有的快速发展，规模数量更呈现井喷式增长，班列从国内48座城市开行，到达欧洲14个国家、42座城市。2011年至2016年，中欧班列实现从17列到1702列的跨越；2017年，中欧班列全年开行3673列，同比增长116%，超过2011年至2016年前6年开行数量总和；今年以来，仅上半年就已开行2490列，同比增长69%，尤其是返程班列比例稳步提升；2017年返程班列同比增长123%，占去程的53%，2018年上半年返程班列又同比增长100%，占去程的69%。

满载连接中欧两端的货物与希望，这趟横跨欧亚大陆的丝路快车持续前行，不仅见证了中欧间贸易的互联互通，也有力地说明，依靠市场的力量，中欧班列有能力实现平稳运行，成为带动沿线国家和地区经贸发展的“火车头”。

“火车头”的作用首先体现在贸易的互联互通上。伴随“一带一路”建设落地生根、持久发展，中欧班列俨然成为“一带一路”上一道流动着的贸易风景线。从机械设备、电子产品到餐桌上的异域风味，从木材、整车到服装鞋帽、日用百货，货物品类日益丰富，贸易规模逐渐扩大，中欧班列架起的桥梁不仅连通着中欧间的贸易企业，也惠及了相关国家民众的日常生活。

联通亚欧大陆，中欧班列还为相关国家产业、经济的发展带来了新的机遇和突破。从国内来看，部分衰退的货运体系被再次激活，内陆城市的外向型发展找到了新的出口；班列所经之处，新的物流、工业、商贸中心正拔地而起，产业园区建设如火如荼，成千上万的就业机会惠及当地民众。事实证明，串联起欧亚交通运输干线的中欧班列，正发挥着越来越强的经济集聚和辐射功能。

同时，中欧班列不仅是“一带一路”建设的受益者，也是相关建设的实际参与者和推动者。一方面，中欧班列的常态化运营为中欧之间的物流提供了便捷的陆路通道，弥补了海运时间长和空运费用高的不足，成为拉动我国与欧洲各国经济共同提升的重要方式。另一方面，作为国际物流组织的新模式，班列途经国家间铁路、口岸、海关等部门的合作日趋密切，依托“一站式”服务、“一体化”通关、“全过程”监管的高效服务等实践，中欧班列不仅大大节省了跨国物流成本，也提升了相关各国商品的市场竞争力。

未来，在推进“一带一路”建设过程中，中欧班列还将在国际铁路合作机制创建、国内企业合作平台搭建、运输保障体系框架构建、全程物流服务体系建立、通关便利化水平、国际联运创新发展、运行安全保障、品牌效应等方面贡献智慧与力量。中欧班列的运营，本身就是新运输模式、新技术手段及物流创新发展的实践过程。以多式联运为例，中欧班列纵深发展正在尝试突破原有的运输和贸易限制，成为我国创新物流发展的试验田和先行区。借助“一带一路”东风，承载着共商共建共享的全球治理新理念，中欧班列必将创出合作共享的国际品牌、成为带动相关国家和地区经济发展的黄金通道。

(责编：董晓伟、黄策舆)