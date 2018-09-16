我国开建世界顶级的海上救助打捞船

15日，位于青岛的中船重工武船集团车间里火花四溅，数字等离子切割机开始切割第一块钢板，这标志着我国最先进、世界顶级的新型深潜水工作母船正式开建。业内人士表示，该船建成后将成为全球救助打捞、我国开发深水油气田和建设海洋强国的又一利器。
在15日的开工仪式现场，该船建造方中船重工武船集团党委书记、董事长杨志钢介绍，这艘船是为交通运输部上海打捞局建造，船长177.1米，宽33米，深14.4米，吃水7.5米，载重1.3万吨，续航力为10000海里，自持力不小于60天，预计2020年建成交付。
据介绍，该船能在除南北极外的全球海域作业，集抢险打捞、饱和潜水、深水海洋工程吊装作业和铺管作业于一体，可在远离大陆岸基支持、恶劣海况条件下进行大水深应急抢险打捞作业。建成后，该船将使我国饱和潜水深度纪录由300米迈向500米，深水作业能力由3000米拓展至6000米，其各项性能居中国第一、世界顶级。
近年来，武船集团陆续向上海打捞局交付了“海巡01”号、“深潜”号、“聚力”号等6型7艘打捞救助船舶。其中，2012年8月交付的“深潜”号是我国首艘深潜水工作母船。2014年，韩国“世越”号渡轮沉没。2015年8月，“深潜”号赴韩，历时590天成功将“世越”号打捞上岸。整个过程，“深潜”号担纲的潜水作业累计完成逾6000人次，水下作业总时间超过13000小时，均创世界之最。
该船项目经理陈海勇向记者介绍，15日开工的新船型是“深潜”号的升级版，整体性能提升50%，将具备潜水深度达500米、水下起吊作业能力延伸至6000米、3000米水深处铺设软硬管以及采用世界最先进的控制系统等四大亮点。
杨志钢表示，这个项目将进一步提升我国海上救助救捞实力，夯实我国在深海油气开发等尖端技术领域以及国防军事建设领域的能力，对维护国家海洋权益和环境、建设海洋强国具有重要意义。
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