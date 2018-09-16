二重环湾快速路晋江段将动工

是泉州湾核心区的重要环线，建成后晋江到泉州市区、石狮都将提速

东南网8月31日讯（海峡都市报记者 林天真）今后，晋江到泉州、石狮都将全面提速。海都记者从晋江市城乡规划局获悉，二重环湾快速路晋江段土地征收已基本完成，将于近期动工。据悉，二重环湾快速路于2017年启动，途经晋江、石狮两地，起点为晋江市和平南路，终点为石狮市石永二路，全线18.4km。二重环湾是泉州湾核心区“三湾九射五连”快速路网中重要的第二重环线，串起泉州中心市区、晋江城区、石狮市区等环湾重点区域，起到锚固射线快速路的作用。

工作人员表示，这条新的快速路是晋江史上数一数二的高规格道路，不同的路段还有不同的功能和设计。主线晋江段约为8.4km，为晋光路东延伸段，辅路主要服务于沿线出行的到发交通。此外，晋江段还包括东部快速路连接段约2.0km，中部快速路连接段约1.4km。其中，东部快速路连接段为晋江市快速路系统“三环七射”的重要组成部分，串联陈埭、永和以及晋西、晋南主要城镇，是高铁站片区的重要疏解通道，也是晋江市全市一城发展战略的重要联系轴之一。

二重环湾晋江段还将配套高架桥。在和平南路至东西三路路段，该段远期为全线高架快速路+地面辅道。由于晋光路尚未快速化改造（高架），本次以中部快速路为界，以西路段近期仅实施地面辅道，并预留未来对接晋光路高架主线空间，以东部分一次性实施到位。

为了避免住在道路附近的居民受噪音影响，该工程还将设置降噪隔声屏障。同时，桥梁施工区主要针对平整期采取临时防护措施，施工完成后将尽早恢复桥底的植被覆盖。

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