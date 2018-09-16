吉林省积极搭建中医药贸易交流平台

国际在线消息：14日，2018中国（吉林）东北亚中医药暨康养产品博览会（以下简称中医药博览会）在长春国际会展中心举办。据了解，本届展会由吉林省贸促会与吉林省科技厅、中医药管理局和长春市政府共同主办，有460余家企业报名参展，实际使用860余个国际标准展位。展会将进一步扩大吉林省中医药贸易的交流与发展。

2018中国（吉林）东北亚中医药暨康养产品博览会现场展位

本届中医药博览会共设置六大特色展区，涵盖中医药产业上下游产品及辐射行业，展示知名大型中医药生产研发企业、“吉林人参鹿茸”产业链品牌产品、中医药器械及生产设备、美容护肤产品及疗法、保健品、养生保健器材、中医药养老和旅游、中医药康养小镇建设及非物质文化遗产等，以图片、音像视频等形式展示中医药文化、吉林省中医药资源及中医药产业发展成就。

2018中国（吉林）东北亚中医药暨康养产品博览会现场展位

吉林省号称“北药基地”，拥有延边敖东、通化东宝等众多知名中医药企业，当地越来越多的企业正在谋求走出去。吉林省通过中医药博览会搭建贸易交流平台，助推吉林省中医药优势产业走出去。据介绍，日本、韩国、朝鲜、泰国、马来西亚等十多个国家和地区的知名商协会确认组团参展，万余名客商将云集长春。

除了推动当地企业走出去，中医药博览会也有助于引进来。北京、上海、江苏等国内十多个省（区、市）名企报名参展参会，哈药集团、天士力等国内知名医药企业将亮相。吉林省贸促会将通过展会和同期活动，将许多省外资源聚集到吉林省，助力全省中医药产业发展。

吉林省在延续以往中国—东北亚博览会食品医药馆成熟招展、组展模式的基础上，在市场化办展方向上的又一次大胆尝试和积极探索。中医药博览会试图搭建平台，打造“吉林中医”名片，成为吉林省中医药产业发展的桥头堡和助推器。

(责编：王仁宏、曹昆)