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10000人！10000人了！

2018年11月14日15:51  来源：人民网
 

由中国工商银行捐助的“健康快车”巴中站火车医院顺利完成该站1200例白内障复明手术任务，至此，工行已通过火车医院项目免费治愈了一万名白内障患者，让他们重见光明。

此次“健康快车-工商银行巴中光明行”捐助项目所在的巴中市，是工行定点帮扶的通江县、南江县所在地。

工商银行董事长易会满与健康快车车长交流

从8月20日第一个手术日以来，这列火车医院已经开诊近3个月，每天的手术人数从10余台到近50台不等，术后患者视力提高显著，绝大多数都在0.6以上，0.8-1.0的患者占比30%，甚至更高的比例，患者的生活质量得以明显提高，很多恢复了劳动能力，幸福感明显增强。

一名患者为健康快车项目写了一首诗，易会满读后赞不绝口

这些患者所在的贫困家庭也对生活重拾希望。此次公益活动由工商银行捐赠400万元资助，在2018年8月至11月期间，来自中国中医科学院眼科医院选派的专家护理团队，会同巴中市眼科专业的医生，为本地区1200例白内障患者实施免费复明手术。同时将在巴中市中心医院建设一座白内障治疗中心，改善医疗设施，提升诊疗水平，留下一列“不走的健康快车”。

易会满亲切慰问做完手术的患者

2008年以来，工商银行持续致力于慈善治盲公益事业，在这一领域累积捐款超过2240万元，行程遍及贵州、内蒙古、云南、河南、山西、吉林、甘肃、四川等多个省份。为呼吁更多人关注和支持白内障治疗公益项目，工行还开通了网银捐款绿色通道，累计收到捐款超过162万元，全部用于治疗贫困白内障患者。

易会满与健康快车巴中站医疗队医务主任解晓斌交流

此外，工商银行在内蒙古捐建了一座眼科显微手术培训中心，在云南和四川各捐建了一座白内障治疗中心，对当地医生进行眼科教学和手术培训，内容涉及白内障、青光眼、眼底病变等领域，直到当地医生完全掌握并独立操作，持续造福当地的眼病患者。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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