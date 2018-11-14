10000人！10000人了！

由中国工商银行捐助的“健康快车”巴中站火车医院顺利完成该站1200例白内障复明手术任务，至此，工行已通过火车医院项目免费治愈了一万名白内障患者，让他们重见光明。
此次“健康快车-工商银行巴中光明行”捐助项目所在的巴中市，是工行定点帮扶的通江县、南江县所在地。
工商银行董事长易会满与健康快车车长交流
从8月20日第一个手术日以来，这列火车医院已经开诊近3个月，每天的手术人数从10余台到近50台不等，术后患者视力提高显著，绝大多数都在0.6以上，0.8-1.0的患者占比30%，甚至更高的比例，患者的生活质量得以明显提高，很多恢复了劳动能力，幸福感明显增强。
一名患者为健康快车项目写了一首诗，易会满读后赞不绝口
这些患者所在的贫困家庭也对生活重拾希望。此次公益活动由工商银行捐赠400万元资助，在2018年8月至11月期间，来自中国中医科学院眼科医院选派的专家护理团队，会同巴中市眼科专业的医生，为本地区1200例白内障患者实施免费复明手术。同时将在巴中市中心医院建设一座白内障治疗中心，改善医疗设施，提升诊疗水平，留下一列“不走的健康快车”。
易会满亲切慰问做完手术的患者
2008年以来，工商银行持续致力于慈善治盲公益事业，在这一领域累积捐款超过2240万元，行程遍及贵州、内蒙古、云南、河南、山西、吉林、甘肃、四川等多个省份。为呼吁更多人关注和支持白内障治疗公益项目，工行还开通了网银捐款绿色通道，累计收到捐款超过162万元，全部用于治疗贫困白内障患者。
易会满与健康快车巴中站医疗队医务主任解晓斌交流
此外，工商银行在内蒙古捐建了一座眼科显微手术培训中心，在云南和四川各捐建了一座白内障治疗中心，对当地医生进行眼科教学和手术培训，内容涉及白内障、青光眼、眼底病变等领域，直到当地医生完全掌握并独立操作，持续造福当地的眼病患者。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】