原标题：房地产投资增幅连续三月收窄 业内称房企或进一步以价换量

国家统计局14日发布数据显示，1至10月全国房地产开发投资99325亿元，同比增长9.7%，增速比1至9月回落0.2个百分点，连续第3个月下滑。

具体来看，除施工面积涨幅有所提高外，其余多项指标呈现回落态势。1至10月，房地产开发企业房屋施工面积784425万平方米，同比增长4.3%，增速比1至9月提高0.4个百分点。房屋新开工面积168754万平方米，增长16.3%，增速回落0.1个百分点。房屋竣工面积57392万平方米，下降12.5%，降幅扩大1.1个百分点。

土地方面，1至10月，房地产开发企业土地购置面积21963万平方米，同比增长15.3%，增速比1至9月回落0.4个百分点；土地成交价款11695亿元，增长20.6%，增速回落2.1个百分点。

“土地成交面积同比增速小幅回落，成交均价涨幅连续7个月收窄。”上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，临近年末，考虑到房企资金趋于紧张，购地节奏将有所放缓。同时，由于销售增速持续回落，预计新开工面积同比增速将出现小幅回落态势。

从房地产到位资金来看，前10个月房地产开发企业到位资金135636亿元，同比增长7.7%，增速比1至9月回落0.1个百分点。其中，国内贷款19727亿元，下降5.2%；利用外资80亿元，下降35.6%；个人按揭贷款19408亿元，下降0.9%。

商品房成交也明显回落。统计局数据显示，前10个月，商品房销售面积133117万平方米，同比增长2.2%，增速比1至9月回落0.7个百分点。商品房销售额115914亿元，增长12.5%，增速回落0.8个百分点。

58安居客房产研究院首席分析师张波表示，房地产调控继续“稳扎稳打”，房地产降温已成市场共识。他认为，国家严控资金流向房地产领域，开发商面临融资难，加快销售回款成为房企共识。在巨大的资金压力下，房企或进一步以价换量，加速销售资金回流。

“统计局公布的1至10月房地产数据显示，整体楼市依然处于高位，但‘金九银十’退烧，多项数据涨幅放缓，出现逐渐平稳的趋势。”中原地产首席分析师张大伟认为，按照目前趋势，2018年全年，虽然全国房地产销售额依然将刷新年度历史纪录，但销售面积很可能与2017年基本持平，楼市已接近拐点。

“全国1至10月房地产调控超过400次，刷新历史纪录，叠加房地产信贷政策收紧，投资者控制明显。同时，房价持续上涨几年后，购房者追高数量减少，投资者热度降低。”张大伟说。

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