原标题：政策资金力挺 农村一二三产业融合迎升级版

《经济参考报》记者获悉，我国农村一二三产业融合正处于从起步阶段向加速阶段迈进的关键时期，大量资金正进入这一领域，一二三产业融合将加快迈入“升级版”。在此轮一二三产业融合进程中，将着力打造一批全产业链企业集群和“农字号”特色小镇。此外，将建设具有广泛性的农村电子商务发展基础设施。业内预计，未来两年仅农村电商相关基建规模就将超过两万亿。

我国农村一二三产业融合政策体系不断完善。2015年，国办印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》。2016年，原农业部印发《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020年）》。2017年，原农业部办公厅印发《关于支持创建农村一二三产业融合发展先导区的意见》。

农村产业融合发展为农村经济发展注入新动能。农业农村部数据显示，2017年，我国农村一二三产业融合使订单生产农户的比例达到45%，经营收入增加了67%，农户年平均获得的返还或分配利润达到300多元。

农村一二三产业融合仍在提速推进。2018年6月，农业农村部印发《关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》。而近期印发的《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》强调，要“实现农村一二三产业深度融合发展”，“让农村一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益。”

农业农村部农产品加工局局长宗锦耀近日介绍，近年来，农业农村部深入推进农村一二三产业融合发展，从2015年开始，组织实施一二三产业融合发展补助政策，到目前为止，已经累计安排了121亿资金支持融合发展项目。

更多的地方还在加大资金投入。记者了解到，四川省正探索设立农村一二三产业融合发展投资基金，贵州省利用扶贫产业基金支持农村一二三产业融合发展，云南省将农村一二三产业融合发展专项纳入省重点项目投资基金支持范围。

资金往哪里投？记者获悉，在本轮一二三产业融合进程中，将着力打造农村产业融合发展的平台载体，打造一批全产业链企业集群和一批“农字号”特色小镇。增强农民参与融合能力，让农民更多分享产业融合发展的增值收益。

近日，湖南省岳阳市召开了农业产业化特色小镇建设工作推进会，印发了《创建农业产业化特色小镇工作方案》、《岳阳市农业产业化特色小镇创建镇名单》。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，“农字号”特色小镇有利于推动特色农业的转型升级，促进农业变强和农民变富，也有利于提升乡村人居环境，改善乡村面貌，是乡村振兴的空间载体，发展潜力巨大。“不过，目前‘农字号’特色小镇在建设过程中也存在投资不足导致基础设施和公共服务不完善、土地指标不足、低端化和无序化竞争导致品牌特色缺失等问题。（下转第二版）

(责编：杨曦、赵爽)