原标题：北京“拉网式”排查校外培训机构 7557所存在问题

今天，北京市教委通报对全市校外培训机构专项治理的情况。相关负责人表示，第一阶段“拉网式”排查，全市共排查出校外培训机构12681所，其中存在问题的有7557所。同时，北京公布第一批474所校外培训机构白名单。

2018年4月，北京市教育委员会、北京市民政局、北京市人力社保局、北京市工商局等四部门印发《校外培训机构专项治理行动实施方案》，在全市范围对校外培训机构开展“拉网式”摸排，对无证无照实际开展教育培训的机构、开展学科类培训出现的“超标教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为等乱象和行为进行治理，要求中小学校全面普查登记每一名学生报班参加学科类校外培训的情况。

负责人介绍，通过第一阶段的“拉网式”排查，全市共排查出校外培训机构12681所，存在问题的7557所，问题主要集中在办学资质、办学行为、安全隐患等三方面。对照国务院、教育部关于校外培训机构场地、师资、收费、培训时间等规定要求，逐一对标研判，区分类别完善整改合帐，针对存在重大安全隐患办学资质问题、违规办学行为等问题的培训机构，明确整改具体事项和时间表，分别采取引导办理证照、限期整改、停止办学等措施指导整改，截至目前，全市已完成整改校外培训机构2567所，完成整改率33.97%。

负责人强调，北京建立完善了全市校外培训机构服务管理平合，制定了全市校外培训机构分布电子地图，増强服务管理的针对性。指导各区建立了白名单、黑名单制度，目前各区已确定第一批名单。

谈到下一步的工作安排，负责人表示，北京将加强监督管理，落实学科类校外培训机构培训内容、班次、招生对象、进度、上课时间等备案审核制度，培训机构通过备案审核后方可开展培训活动；坚持综合治理，为学生提供更多的学习资源，满足学生素质教育需求。同时，引导家长树立科学教育理念，科学认识并切实减轻学生过重的课外负担。

负责还强调，北京还将构建长效机制，探索建立校外培训机构信用分级评定动态管理机制，完善校外培训机构白名单、黑名单制度，建立中小学生课外负担动态监测机制，争取社会各方支持，促进校外培训机构规范发展，保障中小学生健康快乐成长。

(责编：杨曦、赵爽)