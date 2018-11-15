拥抱更智慧更安全更可信的互联网

在第五届世界互联网大会“互联网之光”博览会现场——

图①：观众体验智能推车机器人。

人民视觉

图②：参观者体验虚拟现实技术。

新华社记者 徐 昱摄

图③：工作人员向观众展示智能机器人。

人民视觉

图④：百度图像识别技术智能捕捉观众衣物实现换色换装。

徐 融摄

无人驾驶、人机互动、智能互联、远程协助……以“创造互信共治的数字世界—携手共建网络空间命运共同体”为主题，日前在浙江乌镇举行的第五届世界互联网大会描绘出触手可及的数字生活画卷。从最初的设计构想到如今的陆续落地，人工智能、物联网、区块链等惊艳登场，“黑科技”亮眼吸睛，“炫生活”精彩纷呈，在不同的应用场景中影响并改变着我们的生活。

技术研发日新月异，数据红利能量迸发，让人对数字世界怀揣憧憬：未来，数字技术将在哪些领域点亮数字生活，技术进步如何处理创新与安全的关系，产业升级如何兼顾人文关怀？且听业界领军者如是说。

——编 者

腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾

拥抱产业升级 鼓励创新探索

今年的乌镇，让人格外感受到云计算、大数据以及人工智能正成为社会新型基础设施所带来的变化。数字化变革不仅给全球互联网从业者，也给各个行业带来新的发展机遇。我们希望扎根消费互联网，拥抱产业互联网，在各行各业的转型升级中扮演好“数字化助手”的角色。

产业的升级换代，尤其是互联网技术的升级换代，需要很多来自基础科学与前沿核心技术的突破。我们联合10多位国内顶尖科学家发起设立了“科学探索奖”并提供10亿元人民币的启动资金支持，希望以“雪中送炭”的奖励鼓励青年人才不断创新和探索。我们还想打造一个鼓励跨学科交叉的、面向前沿科研人员的交流平台，让他们碰撞出更多火花。

未来十年，哪些基础科学突破会影响互联网科技产业，产业互联网和消费互联网融合创新又会带来哪些改变——这是数字化变革对现实世界重塑过程所带来的机遇与挑战，需要我们在孜孜不倦的科学探索中寻求答案。

今年以来，全球化的逆风和经济周期的阵痛，并没有阻挡互联网创新和各行各业数字化升级的步伐。政府鼓励民营经济发展、支持科技创新的坚定态度，让我们备受鼓舞，也让我们更有信心放眼未来，加大对基础研究和前沿科技的投入，为建设网络强国、科技强国贡献企业的责任与力量。

百度董事长兼CEO李彦宏

深耕人工智能 助力产业革命

人工智能是当前这场科技革命和产业革命的“暴风眼”。经过不断研发和技术积累，人工智能已从底层技术向实用、应用阶段发展，全面落地并应用于国民经济各行各业。

以医疗领域为例，百度最近开展了一个项目，通过人工智能技术进行眼底筛查，及早地发现青光眼等病症，目前诊断准确率已大致相当于10年经验的专业医生。

对百度来说，目前正在深耕两个领域：一个是智能家庭，一个是自动驾驶。

智能家庭方面，我们的DuerOS开放平台主要功能是实现人机对话，目前已在智能手机、智能电视、智能音箱和儿童故事机等领域落地。无人驾驶方面，百度采取了一个不一样的方式：把自己的技术开源，通过Apollo开放平台建设技术共享生态体系。如今，Apollo已有133家全球生态伙伴、1.1万多开发者。

车实现了智能化，还需要实现配套道路的智能化。过去我们建设了很多立交桥、停车场等硬件设施，未来，我们要更关注软件建设，在智能化上做投入。百度已和国内不少城市开展合作，实现了红绿灯智能实时调整，全量、实时监控道路车辆并调整红绿灯时间，助力缓解交通拥堵。

人工智能领域大有可为，我们要不断开拓创新，让人工智能技术早日深入各行各业，进一步提升生产效率和生活便利程度。

微软全球执行副总裁沈向洋

秉持社会责任 推动数字经济

今年世界互联网大会召开，恰逢微软亚洲研究院建院20周年。回首20年沧海桑田，智能手机、云计算、社交网络，新技术已彻底改变了我们的生活，它们潜移默化、悄然发生，却意义非凡、影响深远。

随着大数据、云计算以及先进算法的成熟发展，人工智能迎来了高速发展的黄金时期。27年前，比尔·盖茨创立微软研究院时，提出了创造通用人工智能的想法——让计算机能听会讲，能看会想。今天，在技术上我们为实现这一理想取得了很大进步，但仍然有一些全新的挑战摆在眼前，比如人工智能给道德、法律和社会带来的影响。

身在微软，我们正全力携手行业同仁，共同打造“负责任的人工智能”，确保能秉承对社会负责、有伦理道德的原则开展科学研究。在《计算未来》一书中，我们深入探讨人工智能的社会责任，并提出了六大原则——公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明、负责，希望能与全球企业和开发者一道，以合乎道德的原则开发人工智能，真正造福社会的方方面面。

面对未来，我们应以敬畏之心研究开发，以负责之心推动创新的应用和普及，让科学技术成为推动数字经济发展的原动力，让互联网发展成果更好造福世界各国人民。

高瓴资本创始人张磊

专注价值投资 催化产业互联

如果说消费互联网时代的关键词是连接，那么产业互联网的关键就是融合。消费互联网创新更多是物理变化，产业互联网则是一个不断发生化学反应的过程，强调以大数据、人工智能、智能终端重构实体经济产业链，实现产业升级。产业互联网发展路径的跨界、融合、重构的特性，决定了价值投资有望作为技术创新和实体经济之间的融合媒介，不仅成为弥合数字鸿沟的建设力量，也成为激发新动能、创造新价值的催化剂。

首先，价值投资是数字基础设施的重要建设力量。传统产业原有基础设施的数字化改造，需要巨大的资本投入，除了依靠政府政策引导和公共投入，也急需秉持长期投资理念的社会资本的积极参与，让更多行业受益于技术创新。

其次，价值投资是实体经济与科技企业融合创新媒介。实体经济有迫切的转型升级需求，而科技企业又急需技术创新落地场景。要在尊重实体行业规律基础上，探索通过技术创新优化成本效率结构的现实路径。

最后，技术革命和产业变革最能动的因素依然是人。我们既需要埋头于基础技术突破的科技精英，也需要既懂技术又懂产业需求的跨界人才。人才教育投入永无止境，是永远不需要退出的投资。

360集团董事长兼CEO周鸿祎

顺应万物互联 共构安全生态

世界互联网大会展示了互联网的新技术和新趋势，让我们都很期待新技术带来的美好生活。同时，我们也需要时刻警醒：只有安全才有美好，没有安全就没有未来。

当互联网成为人类社会的基础设施，一切都被互联网连接起来，随着节点的急剧增长，威胁也将越来越多；而随着网络世界和物理世界的边界逐渐消失，网络威胁也将延伸到现实世界。大到国家安全、关键基础设施安全，小到每个人的人身和财产安全，威胁无处不在，这就是“大安全”时代。

从国家和地区关系看，过去冲突的极端方式是战争，在万物互联时代将首先以网络战的方式进行。对大众来说，伴随着人工智能的广泛应用，如果做不到安全人工智能，轻则影响生活，重则威胁到生命财产安全。

在“大安全”时代，没有一个个体或组织是孤立的，网络攻击可以从任何一个点突破，进而造成局部甚至是系统的威胁。在这种情况下，全球建立互信共治的网络秩序维护机制是非常必要的。实现互信共治，其中很重要的一点就是网络安全大数据的共享。

应对“大安全”时代，我们提出了建立在大数据和人工智能技术基础上的开放的“安全大脑”解决方案，也希望能与安全行业的合作伙伴以及制造智能终端的合作伙伴携手，共同构建网络安全大生态。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋

打造可信网络 建设诚信社会

随着人类社会越来越数字化，区块链技术正通过数字算法建立交易双方的信任关系，是数字时代中“解决信任”理想的技术方案。

数字世界和物理世界的本质区别是：物理世界的东西真实存在，不会凭空产生消失。但是数字世界不一样，数据可以删除、改掉或复制，而且不留痕迹，这是两个不同的世界。

而区块链技术能让数字世界可以像物理世界一样真实可信，基于区块链上不可篡改、不可伪造的数字记录，实现了数据的完整性、真实性和一致性，智能合约还能前所未有地让大家更高效地协同起来，从而建立可信安全的数字经济规则与秩序。

我们相信，当通过“取消信任中间流程”来解决信任问题后，金融和商业的效率会得到空前的提升，成本也将进一步降低。

过去几个月，支付宝正以每半个月一个新场景落地的速度，探索着区块链商用化的可能：6月，基于蚂蚁区块链的跨境汇款服务首次打通了香港Alipay与菲律宾Gcash钱包；今年“双11”，1.5亿件跨境商品有了自己的“身份证”……蚂蚁金服自主研发的金融级区块链应用平台，今年入选了2018年世界互联网领先科技成果。相信在不远的将来，区块链这样的技术会越来越多地飞入寻常百姓家，成为生活日常。

完美世界CEO萧泓

网络激发活力 赋能文化产业

近年来，中国进入数字经济发展的快车道。数字经济强大的赋能和融合效应正在颠覆文化产业的发展模式，赋予整个产业前所未有的巨大活力。

首先，这种“活力”体现在产业创新能力上。互联网催生了各种新的文化产品与服务，比如网络文学、网络音乐、网络视频、网络动漫等具有互联网特质、适合互联网传播的文化新业态。同时，互联网改变了传统的文化产业链，借助“互联网+教育”“互联网+旅游”等新模式，拓展了文化产业的影响力，形成了全新的文化生态圈。

其次，这种“活力”体现在产品表现能力上。人工智能、虚拟现实、增强现实等新技术不断发展，让文化产品有了前所未有的感染力和表现力。未来，我们甚至可以结合新技术重现一个立体动态的文化场景，并将自身置于其中，亲身感受历史或者体验更真实、更震撼的文化娱乐。

此外，这种“活力”还体现在文化交流层面上。互联网正在成为文化交流最为重要的载体，其超越时间、空间限制的特性，令其能够更快、更广、更有效地实现文化传播。

可以说，互联网赋予文化产业无限想象空间，让中国传统文化越发“鲜活”起来，为中国文化在互联网时代的传承与发扬提供了新的思路与可能。

58集团CEO姚劲波

加大智能创新 加速服务升级

目前，“互联网+”加速推进各行各业与互联网的深度融合，正成为驱动中国经济创新转型发展的新动力。而服务业在中国经济构成中的比重正不断提高，蕴藏着数以亿计的市场机遇。

数字经济下的生活服务业，正帮助企业平台变得更加智慧化。同时，数字经济的发展也进一步完善行业标准，建立有序的行业发展秩序。58集团正通过打通旗下各平台的业务，将生活信息服务与全民经济发展相结合，通过满足行业共性需求为客户赋能，以智能化创新构建新服务生态。

另一方面，在数字经济发展的有效推动下，乡村振兴和网络扶贫也在通过科技创新的渠道不断完善。今年互联网大会，还针对“网络公益和扶贫”设置了特别议题。我们也将积极践行企业社会责任，助力公益扶贫，打破乡村“信息孤岛”。

我认为，在传统行业与数字经济融合发展的趋势下，本地服务行业都可能会重构，有的品牌将抓住机会完成升级，有的细分领域将诞生更多的品牌。它们会利用互联网更进一步地优化自身服务，用户的感知会更好，我们也希望在其中扮演更好的角色。

稿件由本报记者张意轩、刘文波、李翔、陈相如采写

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2018年11月15日 14 版）

(责编：赵爽、杨曦)