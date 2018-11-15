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海南文昌大力倡导“三位一体”社会扶贫

百企帮百村 扶贫挖穷根

董  欣

2018年11月15日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　海南文昌市发展文昌鸡产业养殖助力扶贫。
　　资料图片

　　“过去靠天吃饭，没多少收入，种一些瓜菜，一年还不够看病的。去年开始养鸡，一年就赚了12万多元，多亏了党的好政策和企业帮扶。”在海南省文昌市抱罗镇湖塘上村，62岁的村民陈永站在自家的鸡舍旁，看着即将销售的7000多只文昌鸡，高兴得合不拢嘴。

　　文昌是著名侨乡，有些偏远乡村脱贫任务艰巨。近年来，文昌市抓住“牛鼻子”，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会帮扶“三位一体”，取得良好成效。

　　支部建在企业 党员扎在一线

　　陈永家4口人，大儿子外出打工，小儿子在家，他和老伴都有病，属建档立卡贫困户。去年开始，在海南传味文昌鸡产业股份有限公司的帮扶下，陈永家通过养鸡逐渐走上脱贫之路。一开始，他家只有2个鸡棚，后来扩大到6个，现在又准备扩大到8个。他和小儿子顾不过来，又让出嫁的女儿和女婿也搬回来一起养鸡。

　　传味公司是文昌当地一家涉农企业，今年10月刚刚荣获全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号，是海南惟一获此殊荣的企业。支部建在企业，党员扎在贫困户的地头—这是传味公司获得殊荣的原因。

　　开始创建时，传味公司只是一个“夫妻档”的小微企业，发展10年，2016年股份制改造后发展很快，被确定为扶贫龙头企业。在脱贫攻坚中，传味公司以党建为依托，以“公司+党建+贫困户”委托养殖和“公司+党建+贫困户联合体”等模式，出资金、出技术，定价回收、保障利润帮扶贫困户，出栏一只文昌鸡保底盈利3.3元，养殖户年均收益达6万元以上，入股分红户均收益8294元。目前，公司已跨镇带动贫困户1425户5646人脱贫致富，预计今年产值可达3亿元。

　　支部是堡垒，党员冲在前。传味公司在文昌有3个片区主管都是有专业技术的党员，负责与贫困户结对帮扶。陈永所在片区的主管叫史克思，学畜牧兽医的。经过一年接触，陈永有困难有问题，小史随叫随到，亲得像一家人一样。相邻的另一个片区，主管叫张圣开，学企业管理的，在企业里入了党，他结对帮扶公坡镇水北上宅村贫困户韩秋元，取得显著成果。

　　“企业涉及面广，有资金、技术、管理和市场优势。我们发挥党建引领作用，让企业优势与贫困村、贫困户的土地、劳动力资源有效结合，确保了精准脱贫成效”，文昌市委书记钟鸣明说。

　　探索非公企业扶贫新模式

　　一个支部，一个堡垒；一个党员，一面旗帜。开展“百企帮百村”活动后，众多像传味公司这样的非公企业，立足乡里，情系扶贫，帮产业、帮就业、帮项目、帮技术，成为文昌脱贫攻坚的一支重要力量。

　　海南现代科技集团有限公司创建30年来，赈灾扶贫、产业扶贫、教育扶贫、慈善捐助累计过亿元。近几年，集团党委书记、董事长邢诒川带领企业又积极投身脱贫攻坚，捐资500多万元支持文昌马园、后坡等贫困村产业发展，捐资500多万元支持文昌教育事业发展。茂园村是一个偏远落后的贫困村，2016年，现代科技集团联系喜盈门等10多家企业，筹资120多万元设立扶贫基金，帮助该村16户村民成立种养合作社，以“企业+合作社+贫困户”模式，让村民通过养殖黑山羊走上脱贫致富之路。

　　文昌金泰椰棕制品有限公司与会文镇合作，创建精准扶贫就业基地，安置45名残疾人和2个贫困家庭就业；同时，企业还与40户贫困户135人签订饰品生产加工帮扶合作协议，支持产业帮扶资金20.6万元。另外，企业还供养全镇8名重残人员，每人按月发放生活补助。党支部书记、企业负责人吴敬说：“我是党员，就应该履行好党员职责，积极承担社会责任。”

　　会文镇建档立卡户共有106户348人。像金泰公司这样参与扶贫的非公企业有4家，它们把党建优势与产业优势结合，帮助96户330人创业、就业，部分贫困户通过入股分红实现脱贫致富。

　　用发展成果回馈社会

　　文昌市龙楼镇，海南春光食品有限公司新建的“椰子王国”观光工厂里，游客来了一波又一波，鲜亮的党建宣传栏引人瞩目。

　　“党建凝聚的是正能量。抓党建，就是抓生产力；党建抓好了，就是品牌影响力”，海南春光食品有限公司董事长黄春光说。春光公司党支部重实际、求实效、聚人心、激活力，让党旗在企业中高高飘扬。

　　以党建引领企业健康发展，用发展成果更好回馈社会。在公司晒出的扶贫账单里，从2002年至今，仅捐资助学一项就达1000多万元。春光食品有限公司主动联系当地中小微企业，带头发起成立助学基金会，公司每年向基金会注入80万元资助困难学生，同时还投入50万元资金，支持发展教育事业。

　　海南椰子半文昌。春光食品有限公司长期坚持保底收购原料，保证贫困种植户正常收入。今年全国首个以椰子为主题的观光工厂建成后，仅一个项目就吸收200多名贫困家庭成员和失地农民就业。目前，公司已帮扶82户贫困户243人脱贫。

　　据介绍，文昌共有21806家非公企业和个体工商户，非公经济占全市生产总值的85％。在5099家非公企业中，目前已经有234家在上级组织的帮助下成立了党支部。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月15日 15 版）
(责编：赵爽、杨曦)
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