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体育消费，融入生活

范佳元

2018年11月15日08:22  来源：人民网－人民日报
 

　　“双11”的体育消费，既是市场需求的集中释放，也是大众体育意识不断提升的客观反映

　　　　

　　刚刚过去的“双11”，中国社会的消费潜力再一次令人惊叹。与其他领域一样，体育领域的电商市场也十分红火，根据阿里体育公布的数据，天猫淘宝两大平台的体育消费总额突破60亿元，合计成交人数达2000万。对比去年同期，总额增长17.6%，人数增长11.4%。

　　在千亿元级的总成交额中，体育消费的所占比重或许并不显眼，但其增速不可小觑。2013年，同平台“双11”体育消费总额只有12.9亿元，5年间增长到60亿元，个人体育消费对体育产业的贡献有目共睹，体育在百姓生活中扮演着越来越重要的角色。

　　不仅有量的提升，更有质的改变。鞋帽、服装等实物型消费向服务型、参与型消费的转变正在形成。据统计，跑步和户外门类成为亮点，连续两年在成交额和消费人数两个维度占据前两名。对消费者来说，线上预约健身课程、购买比赛门票已是“基本操作”。追求身体健康、提升生活品质，是体育需求结构升级的结果，也为体育产业转向高质量发展提供了动力支撑。

　　旺盛的体育需求与供给侧良性互动。健身习惯的养成，运动人口的增加，为传统体育制造业带来持久稳定的体育市场。而且，在大数据和人工智能等科技手段的帮助下，更加清晰的消费者“运动肖像”被勾勒出来，年龄构成、运动习惯、项目偏好等市场信号被商家及时掌握。互联网，将体育消费端和生产端更好地融合起来，本土体育品牌迎来新的发展契机，不少创新型业态也应运而生。

　　“双11”的体育消费，既是市场需求的集中释放，也是大众体育意识不断提升的客观反映。体育产业开始向务实和理性回归，与之伴随的是大众消费意识、健康生活习惯、运动品位的建立和涵养。体育产业融入大众生活已是大势所趋，也是人们追求美好生活的应有之义。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月15日 22 版）

(责编：赵爽、杨曦)
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