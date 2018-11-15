原标题：青年用户主导在线旅游消费 业务创新是吸金利器

青年用户主导在线旅游消费 业务创新是吸金利器

人生是一场旅行，而旅行已经成为生活刚需。今年“双11”，天猫购买旅行商品的用户同比增长了30%，更多年轻人充分显示出“去玩”的意愿。而且，年轻人对玩的内涵也很有要求，更细分、更个性化的消费趋势正在定义品质消费。年轻人出去旅行，飞得好、住得好、吃得好。

飞猪数据显示，今年“双11”，机票公务舱产品销售同比增长300%，高星级酒店总预订量超过70万间夜，五星酒店自助餐预订10万多份，就连海外游预订米其林餐厅等美食也超过1.1万份。

年轻人要充分体会旅行的意味，把目的地玩出了花。“双11”酒店场景的预订，非房间类的玩乐体验有超10万人次预订，全球景区及主题乐园门票预订37万张，全球用车、交通Pass卡等商品预订34万件。

“双11”不仅满足需求而且还为不同的用户创造需求，根据《2018天猫“双11”最浪出行指南》，90后小镇青年已成为出去“浪”的绝对主力，最爱“浪”的人54%来自三四线城市，今年“双11”的旅行预订用户中，来自三线及以下城市的增长率达66%。

体验当地生活为目的 和谁玩更重要

在90后越来越成为旅游市场主流消费群体的当下，多数处于单身状态的90后旅游消费有怎样的特征？近日，途牛发布《90后旅游消费报告》进行了分析。

目前，途牛旅游网客户结构中，90后占比约30%左右，这一比例还在持续上升，其中，单身状态的90后客群占据了不小比重，主要来自北京、上海、南京、天津、广州、深圳、杭州、成都、武汉、苏州等一二线城市。

90后生活条件相对优越，在成长过程中享有的物质资源丰富，因此，他们对消费体验有着更高的要求，度假休闲旅游受到90后追捧，尤其是对个性化、定制化休闲度假产品情有独钟。

途牛数据显示，在出游群体组合方面，单身90后的偏好也与其他年龄段客群有着较大的差异，跟谁去玩远比去哪儿玩更重要。他们更加喜欢和好友组团出游，这一类型出游组合比例高达71%，与志同道合的小伙伴组团游成为一种潮流。此外，一个人背包旅游也逐渐成为常见现象，其凭借较少行程约束、不用顾虑他人等优势受到不少90后的青睐。

途牛旅游网数据显示，2018年以来，90后1人出游总人次相比去年同期增长10%。在出游方式选择上，单身90后较为青睐自由行，同样也不排斥跟团出游，但更多会挑选带有自由活动时间的半自助游线路，并加购当地玩乐项目如门票、餐厅、乐园等来定制自由活动行程，“边走边订”成为其出游消费中的一大特色。此外，微信等社交软件、抖音等短视频App，以及手机、单反等成为其出游必不可少的工具，基于社交和分享的旅行更容易让他们获得认同感。

从当下单身90后旅游消费趋势看，传统的观光活动已经无法满足他们的消费需求，体验当地生活逐渐成为大多90后的旅游目标。

途牛旅游网调研数据显示，在体验当地生活的选项中，97%的单身90后会选择走街串巷、逛集市；去往夜市感受当地特色美食的占比高达90%；观看当地特色演出的同样不在少数，占比为87%；约70%的游客会通过与当地人聊天的方式了解当地生活；同时，短时间住在当地也获得了近一半人的青睐。

在出游时间安排上，不少单身90后由于时间较为自由，更倾向于选择错峰游节省开支、提升出游体验，并且愿意利用年假、调休以及周末短途旅游。从具体出游时间分布来看，9月和10月中下旬是单身90后错峰出游高峰期。9月气候宜人，比较适合外出度假，同时较暑期旺季而言，旅游产品价格降幅喜人；10月中下旬，赏秋主题的错峰游最受关注；此外，受年底“年假清零”因素影响，12月中上旬错峰游热度也居高不下。

业务从创新中要增量

11月8日，携程发布了2018年第三季度财报。财报中携程首次披露用户年龄结构：29岁以下客户占50%，35岁以下占70%。其中，35岁以下的客户比例在过去5年里稳定保持在70%左右；年龄在29岁以下的年轻用户增长最快。

财报显示，携程第三季度净营收为94亿元，同比上升15%，营业利润率为16%。其中，住宿和交通两大业务均贡献了36亿元，度假和商旅则分别录得14亿元和2.67亿元的成绩。

今年是携程成立19周年，登陆纳斯达克15周年。从线下订票到线上订票，再到移动端订票，客观地说，携程的确推动了中国人现代出游方式的改变，也通过众多细分旅游品类的开发，重新定义了旅行和生活的关系。

有观察人士称，携程仍在以较快速度推进业务创新。比如，第三季度就有两项重要的业务创新预期将为携程带来新的增长端。一是携程的高铁游项目，这项服务将酒店、景区门票和高铁票一起以打包优惠的形式出售，在一些家庭出行场景中受到欢迎，首月内日订单量的峰值就达到10万单。

根据携程执行董事局主席梁建章的展望，高铁游将随着高铁网络的铺设而成长为一个万亿级市场。他表示，中国拥有世界上最大的高速铁路网络，总长度达2.5万公里，是整个欧洲铁路系统的两倍。到2020年，高速铁路将连接80％百万人口以上的大城市，这将使在中国旅行变得非常方便和经济。

另外一项从携程内部创新计划中孵化出的业务TrainPal，则瞄准了英国火车票费用太高的痛点，通过算法自动找出价格最低的分段购票方案，经测算平均能为用户节省近40％的火车票费用。该项目也在英国受到媒体的广泛关注，用户巨大流量一度导致服务器超负荷运行。

中国青年报·中青在线记者 鄢光哲 来源：中国青年报

(责编：杨曦、赵爽)