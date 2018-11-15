人民网>>财经

青年用户主导在线旅游消费 业务创新是吸金利器

鄢光哲

2018年11月15日08:23  来源：中青在线
 
原标题：青年用户主导在线旅游消费 业务创新是吸金利器

　　青年用户主导在线旅游消费 业务创新是吸金利器

　　人生是一场旅行，而旅行已经成为生活刚需。今年“双11”，天猫购买旅行商品的用户同比增长了30%，更多年轻人充分显示出“去玩”的意愿。而且，年轻人对玩的内涵也很有要求，更细分、更个性化的消费趋势正在定义品质消费。年轻人出去旅行，飞得好、住得好、吃得好。

　　飞猪数据显示，今年“双11”，机票公务舱产品销售同比增长300%，高星级酒店总预订量超过70万间夜，五星酒店自助餐预订10万多份，就连海外游预订米其林餐厅等美食也超过1.1万份。

　　年轻人要充分体会旅行的意味，把目的地玩出了花。“双11”酒店场景的预订，非房间类的玩乐体验有超10万人次预订，全球景区及主题乐园门票预订37万张，全球用车、交通Pass卡等商品预订34万件。

　　“双11”不仅满足需求而且还为不同的用户创造需求，根据《2018天猫“双11”最浪出行指南》，90后小镇青年已成为出去“浪”的绝对主力，最爱“浪”的人54%来自三四线城市，今年“双11”的旅行预订用户中，来自三线及以下城市的增长率达66%。

　　体验当地生活为目的 和谁玩更重要

　　在90后越来越成为旅游市场主流消费群体的当下，多数处于单身状态的90后旅游消费有怎样的特征？近日，途牛发布《90后旅游消费报告》进行了分析。

　　目前，途牛旅游网客户结构中，90后占比约30%左右，这一比例还在持续上升，其中，单身状态的90后客群占据了不小比重，主要来自北京、上海、南京、天津、广州、深圳、杭州、成都、武汉、苏州等一二线城市。

　　90后生活条件相对优越，在成长过程中享有的物质资源丰富，因此，他们对消费体验有着更高的要求，度假休闲旅游受到90后追捧，尤其是对个性化、定制化休闲度假产品情有独钟。

　　途牛数据显示，在出游群体组合方面，单身90后的偏好也与其他年龄段客群有着较大的差异，跟谁去玩远比去哪儿玩更重要。他们更加喜欢和好友组团出游，这一类型出游组合比例高达71%，与志同道合的小伙伴组团游成为一种潮流。此外，一个人背包旅游也逐渐成为常见现象，其凭借较少行程约束、不用顾虑他人等优势受到不少90后的青睐。

　　途牛旅游网数据显示，2018年以来，90后1人出游总人次相比去年同期增长10%。在出游方式选择上，单身90后较为青睐自由行，同样也不排斥跟团出游，但更多会挑选带有自由活动时间的半自助游线路，并加购当地玩乐项目如门票、餐厅、乐园等来定制自由活动行程，“边走边订”成为其出游消费中的一大特色。此外，微信等社交软件、抖音等短视频App，以及手机、单反等成为其出游必不可少的工具，基于社交和分享的旅行更容易让他们获得认同感。

　　从当下单身90后旅游消费趋势看，传统的观光活动已经无法满足他们的消费需求，体验当地生活逐渐成为大多90后的旅游目标。

　　途牛旅游网调研数据显示，在体验当地生活的选项中，97%的单身90后会选择走街串巷、逛集市；去往夜市感受当地特色美食的占比高达90%；观看当地特色演出的同样不在少数，占比为87%；约70%的游客会通过与当地人聊天的方式了解当地生活；同时，短时间住在当地也获得了近一半人的青睐。

　　在出游时间安排上，不少单身90后由于时间较为自由，更倾向于选择错峰游节省开支、提升出游体验，并且愿意利用年假、调休以及周末短途旅游。从具体出游时间分布来看，9月和10月中下旬是单身90后错峰出游高峰期。9月气候宜人，比较适合外出度假，同时较暑期旺季而言，旅游产品价格降幅喜人；10月中下旬，赏秋主题的错峰游最受关注；此外，受年底“年假清零”因素影响，12月中上旬错峰游热度也居高不下。

　　业务从创新中要增量

　　11月8日，携程发布了2018年第三季度财报。财报中携程首次披露用户年龄结构：29岁以下客户占50%，35岁以下占70%。其中，35岁以下的客户比例在过去5年里稳定保持在70%左右；年龄在29岁以下的年轻用户增长最快。

　　财报显示，携程第三季度净营收为94亿元，同比上升15%，营业利润率为16%。其中，住宿和交通两大业务均贡献了36亿元，度假和商旅则分别录得14亿元和2.67亿元的成绩。

　　今年是携程成立19周年，登陆纳斯达克15周年。从线下订票到线上订票，再到移动端订票，客观地说，携程的确推动了中国人现代出游方式的改变，也通过众多细分旅游品类的开发，重新定义了旅行和生活的关系。

　　有观察人士称，携程仍在以较快速度推进业务创新。比如，第三季度就有两项重要的业务创新预期将为携程带来新的增长端。一是携程的高铁游项目，这项服务将酒店、景区门票和高铁票一起以打包优惠的形式出售，在一些家庭出行场景中受到欢迎，首月内日订单量的峰值就达到10万单。

　　根据携程执行董事局主席梁建章的展望，高铁游将随着高铁网络的铺设而成长为一个万亿级市场。他表示，中国拥有世界上最大的高速铁路网络，总长度达2.5万公里，是整个欧洲铁路系统的两倍。到2020年，高速铁路将连接80％百万人口以上的大城市，这将使在中国旅行变得非常方便和经济。

　　另外一项从携程内部创新计划中孵化出的业务TrainPal，则瞄准了英国火车票费用太高的痛点，通过算法自动找出价格最低的分段购票方案，经测算平均能为用户节省近40％的火车票费用。该项目也在英国受到媒体的广泛关注，用户巨大流量一度导致服务器超负荷运行。

　　中国青年报·中青在线记者 鄢光哲 来源：中国青年报

(责编：杨曦、赵爽)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved