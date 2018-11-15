原标题：近20年北京最大商标侵权案:企业“傍名牌”被罚5587万

原标题：企业销售假冒运动鞋被罚5587万元

本报记者 陈雪柠

利用手机地图自设点位，将自己的门店位置设为唯一的“苹果官方授权服务中心”；经营销售的运动鞋“傍名牌”，使用标识与知名品牌的“tiger”商标构成近似……昨天，市工商局发布“打击侵犯商标专用权和制售假冒伪劣商品”十大案例。其中，侵犯“tiger”注册商标专用权案罚款5587万余元，是近20年来本市工商部门查处的最大一起商标侵权案件。

企业“傍名牌”被重罚

鞋身四条斜线构成“井”字形图案，运动品牌“asics”受到很多年轻人喜爱，却遭遇不法商家“傍名牌”、蹭热度的行为。据了解，“asics”品牌属于株式会社爱世克私，旗下拥有“tiger”等多个注册商标。2017年12月，市工商局丰台分局在全市开展的红盾利剑打假溯源专项行动中，根据投诉举报线索，对北京宏源利得商贸有限公司进行立案调查。该公司作为供货商，其经营销售的运动鞋所使用的标识与株式会社爱世克私的“tiger”等注册商标构成近似，易使消费者对商品来源产生混淆误认。

工商部门责令该公司停止侵权行为，没收侵权鞋6687双，并作出罚款5587万余元的行政处罚决定。这也是近20年来本市工商部门查处的最大一起商标侵权案件。

为“傍名牌”铤而走险的不止一家企业，东城区还有一家公司将自己设为唯一的“授权服务中心”，也被惩处。

据了解，北京直信立兴电子科技有限公司位于东城区的经营场所利用手机地图自设点位，将自身经营场所位置设为唯一的“苹果官方授权服务中心”。接到苹果公司举报后，市工商局东城分局进行了检查并责令其停止侵权行为，并作出罚款907万余元的行政处罚决定。

截至目前，市工商局共查处涉及苹果、奔驰、宝马、壳牌等侵犯涉外商标专用权案件237件。

京津冀联合查处假冒润滑油

2016年年底，市工商局与天津市市场和质量监管委、河北省工商局共同签署《京津冀商标保护区域合作备忘录》，建立区域联络机制，加强执法联动配合。

此后，市工商局持续推进三地跨区域执法合作。今年7月，市工商局大兴分局联合天津、河北市场监管部门对京津冀地区的“壳牌”润滑油违法销售窝点进行了联合查处，查扣侵权润滑油640桶，罚款5万元，并对当事人的无照经营行为依法取缔。

针对侵犯奥林匹克标志专有权违法行为，市工商局持续加大打击力度，保障2022年北京冬奥会顺利召开。2016年以来，共办结侵犯奥林匹克标志专有权案件17件，罚没款553万余元。

据统计，今年以来，全市工商部门共办结案件2334件，罚没款1.02亿余元，移送司法机关22件，捣毁制假售假窝点11个。执法过程覆盖生产窝点、流通渠道、仓储地点、销售场所和涉案人员，对涉嫌侵权假冒的行为进行“一锅端”。

商标注册总量145万余件

在打击侵权假冒的同时，本市加强对商标品牌建设的指导和服务，强化商标监管和执法保护。

截至目前，本市有效商标注册总量达145万余件，全国排名第三；平均每万户市场主体有效注册商标拥有量为6600余件，商标聚集度居全国首位。中国驰名商标233件，居直辖市首位；马德里商标国际注册1663件，全国排名第六，直辖市第一。

(责编：赵爽、杨曦)