原标题：新机场两条新高速明年贯通 大外环货运通道拟绕出北京

原标题：大外环货运通道拟绕出北京

本报记者 孙宏阳

昨天，记者从市交通委京津冀交通一体化协同处获悉，首都地区环线高速公路将有新规划，其中北京段的货运通道功能拟绕出北京。随着新机场明年投入使用，新机场高速、新机场北线高速预计明年6月实现贯通。此外，通州和北三县整合规划即将出台，通过加大公共交通建设缓解跨界通勤压力。

副中心与北三县跨界通勤减压

今年8月20日，首都地区环线高速公路（通州-大兴段）已经正式通车。然而，从功能定位上看，这条高速的规划未来还将进行调整。市交通委京津冀交通一体化协同处处长赵阳介绍，随着城市副中心的发展建设，首都大外环北京段沿线人口密度越来越大，考虑到大货车污染排放问题，最初规划的货运通道功能已经不再适合。为此，京津冀三地交通部门已经制定新方案，计划将大外环的货运通道绕出北京。目前，方案已经上报交通部。

通州与廊坊北三县的协同发展一直是关注热点。赵阳介绍，通州和北三县整合规划即将出台，其中涉及交通建设近期、中期、远期规划，包括公路建设、场站建设等方面，主要思路是引导公共交通出行，发展速度快、站距大的轨道交通。随着远期交通配套设施逐步完善，跨界通勤压力将得到缓解。

冬奥会重点交通保障工程兴延、延崇高速公路建设也在加快推进，兴延高速计划于2018年底建成通车；延崇高速公路（北京段）平原段将于今年年底通车，全路段计划于2019年底建成通车。此外，京张高铁也将于明年年底通车，市民从北京出发至张家口更加便捷。

新机场两条新高速明年贯通

赵阳还介绍了影响京津冀三地的重要项目——北京新机场。新机场（北京大兴国际机场）位于北京市大兴区与河北省廊坊市广阳区之间，是按照客流吞吐量1亿人次、飞机起降量80万架次的规模建设的超大型国际航空综合交通枢纽。伴随着明年新机场投入使用，新机场高速、新机场北线高速将投入使用，预计到明年6月，这两条高速将实现贯通。市民还可以通过京台高速、京开高速到达新机场。

此外，北京新机场轨道线一期工程计划于明年9月随新机场同步试运营。据了解，新机场高速轨道线一期工程全长41公里，线路途经丰台区、大兴区，共设3座车站，自北向南依次为草桥站、磁各庄站和新机场北航站楼站，设磁各庄车辆段，预留新机场北停车场，设计时速为160公里。

京雄高速建设即将上马

未来几年，北京至雄安的交通联络线也是京津冀交通一体化的建设重点。京雄高速（北京到雄安）将于近期上马建设，目前项目正在积极推进。同时，按照相关招标公告，雄安高铁站将于2018年12月1日开工，2020年3月31日竣工。除了高速铁路，市民从北京到雄安还可以选择城际铁路。京雄城际一期从北京西站到达新机场，未来将延伸至雄安。

据了解，按照雄安规划纲要，雄安未来将构建“四纵两横”区域高速铁路交通网络。“四纵”为京广高铁、京港台高铁京雄－雄商段、京雄－石雄城际、新区至北京新机场快线；“两横”为津保铁路、津雄城际－京昆高铁忻雄段。

此外，大区域上看，京沈高铁、呼张高铁（呼和浩特至张家口）、大张高铁（大同至张家口）等高铁项目也在规划建设中。

130个城市可刷京津冀互通卡

除了高速、铁路，市民在三地乘坐公交、地铁也更加便捷。去年年底，京津冀三地市民使用互通卡可以在三地公交、地铁领域刷卡乘车。截至目前，全国范围内有130个城市已经实现互联互通。也就是说，市民持京津冀互通卡，可以在全国130个城市刷卡乘坐公交，其中部分城市地铁线路也支持互通卡。

继2017年底北京市公共交通全面实现支持京津冀互通卡后，今年2月1日开始，北京进一步试点推行“京津冀手机互通卡”，用户可凭借一部手机乘坐北京公交、地铁以及京津冀区域等全国互联互通城市的指定公共交通线路。

(责编：赵爽、杨曦)