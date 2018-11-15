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17种抗癌药今起享医保报销 一年能为患者省数十万

刘欢

2018年11月15日08:24  来源：北京日报
 
原标题：17种抗癌药今起享医保报销 一年能为患者省数十万

　　原标题：17种抗癌药今起享医保报销

　　本报讯（记者 刘欢）从今天起，由国家组织谈判的阿扎胞苷等17种抗癌药品正式纳入本市医保报销范围，参保患者可持卡实时结算。记者了解到，这一惠民政策大幅度降低了抗癌药品价格，有的药降幅达80%，一年能为患者省数十万元。

　　“这些天，医院的信息系统以及药学部对相关用药信息都在更新、维护中，将于11月15日零点正式生效。”昨天，北大肿瘤医院医保处处长冷家骅介绍，在本次新纳入医保的17种抗癌药中，已有10种药（西妥昔单抗、阿昔替尼、安罗替尼、奥希替尼、培唑帕尼、瑞戈非尼、舒尼替尼、伊布替尼、培门冬酶、奥曲肽）进入北大肿瘤医院，这意味着患者无论在门诊还是住院，医生都可以通过处方开出这些药。

　　不仅如此，作为引进抗癌药比例较大的肿瘤专科医院，北大肿瘤医院还对这17种抗癌药进行了详细分析。结果显示：除了现已进院的10种抗癌药，还有阿法替尼、克唑替尼、塞瑞替尼、维莫非尼这4种药属于患者有临床用药需求，但暂时还没有进院；剩余的阿扎胞苷、尼洛替尼、伊沙佐米这3种药，主要是治疗急性白血病或儿童肿瘤的药物，而肿瘤医院主要治疗实体肿瘤，因此没有直接的临床需求。

　　为了最大程度满足患者的用药需求，北大肿瘤医院针对4种患者有临床用药需求，但暂时尚未进院的抗癌药，专门推出了外配处方政策。也就是说，临床医生可通过院内信息系统开出相关处方，并盖上医保的印章，基金付费部分由医院承担，患者则可以拿着处方到医保定点药店或者其他医疗机构取药。这意味着患者仍可享受这4种药的医保结算后价格。

　　“这只是用于过渡的临时手段，从长远来看，医院计划近期要召开药事会，专门讨论这4种药的进院情况。”冷家骅说。

　　在这17个国家谈判抗癌药中，包括了12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药，涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤、白血病等多个癌种。此番纳入医保后，大幅度降低了药品价格。其中，以治疗慢性淋巴细胞白血病的药品伊布替尼降幅最高，达80%。该药（140毫克/粒）的中标价格为925元，医保结算后，患者只需支付189元，一粒药就便宜了736元。再比如，另一种抗癌药舒尼替尼，现在12.5毫克/粒的价格是155元，比医保结算前降低了299元。记者算了一笔账，对神经内分泌肿瘤患者来说，这种抗癌药的临床标准推荐剂量37.5毫克/天，且每天不能间断，因此，一年的用药费用就节省了约32.7万元。

　　据了解，阿扎胞苷等17种抗癌药品在实现医保报销的同时，还全部纳入了门诊特殊病报销范围。至此，加上之前已纳入的抗癌药，目前共有35种国家谈判的抗癌药纳入本市医保报销范围，进一步减轻了癌症患者的用药负担。

(责编：赵爽、杨曦)
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