原标题：北京：14类工业产品生产取消审批

原标题：14类工业产品生产取消审批

本报讯（记者 高健）市质监局昨天公布，为优化本市营商环境，本市取消14类工业产品生产许可审批。

取消建筑钢管脚手架扣件、轻小型起重运输设备、广播通信铁塔及桅杆、水工金属结构、港口装卸机械、救生设备、集成电路卡及集成电路卡读写机、制冷设备（不含标定容积500L以上大冰箱）、空气压缩机、燃气器具（不含燃气灶和燃气热水器）等产品许可受理、审查、审批工作。同时，防爆电气、标定容积500L以上大冰箱（制冷设备产品冷柜单元中家用冰箱冷柜产品）、燃气器具（家用燃气灶、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉）产品转为强制性产品认证管理。

此外，自12月1日起，内燃机、摩擦材料及密封制品、公路桥梁支座、防伪技术产品4类产品由省级许可审批部门审批发证，12月1日前受理的申请由市场监管总局完成审批发证程序。同时，实施工业产品许可管理的24类产品取消发证前产品检验，改由企业提供产品检验报告。省级许可部门负责审批的产品除危险化学品外，均采取“先证后核”审批方式，并根据申请人意愿实施告知承诺审批；对于期满换证、名称变更等生产条件未发生重大变化的，可以按“先证后核”方式实施审批。

(责编：赵爽、杨曦)