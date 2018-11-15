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家中常备的中成药价格大涨 有的甚至翻倍！原因几何？

2018年11月15日08:27  来源：央视网
 
原标题：家中常备的中成药价格大涨，有的甚至翻倍！背后的原因是...

近期，中成药的价格上涨受到患者的普遍关注，一些家庭常备中成药价格出现不同程度的上涨，部分涨价幅度甚至翻倍。

那么，是什么推动了中成药的不断上涨？都有哪些品种涨了？

中成药近三成涨价贵稀药占主角

广东省惠州市的一家药店的负责人告诉记者，从年初开始，已经有近三成的中成药陆续涨价，川贝枇杷糖浆由原来的19元涨到了现在的29元，复方片仔癀软膏由40元涨到55元，云南白药现在的价格也已经提到每盒42元，而去年的零售价还约在25元左右。

涨价药品主要集中在用贵稀药材制作的中成药上。

广东省惠州市罗浮大药房副总经理 谢胜航：这些贵稀中成药上涨平均涨幅在20%左右，最大的在50%上下。

除此之外，一些市场竞争优势强的独家药品，也在涨价的行列之中。涨幅最大的一款名为百草油的中成药，价格从去年的一盒17元左右，涨到现在的25元左右，涨幅接近50%。

记者找到了生产厂家，企业负责人说，他们这款药有近70种中药材组成，其中两成多药材价格上涨，涨幅从10%到100%不等。

一般货源越紧缺涨价幅度越大，因此中药材采购成本的上升直接导致了终端产品的提价。其实更让企业感到压力巨大的是，货源紧缺往往会使得正常的生产无法得到保证。记者在北京、湖南等地调查到的情况也大致相同。

贵稀药材大部分提价

供不应求矛盾突出

中成药的生产成本出现不同程度的上升，终端价格是否涨价更多取决于核心原材料成本走向，中长期药材价格走势会如何？

在国内规模较大的一家地处广州的中药材市场，一些商家告诉记者，今年以来，贵稀药材大部分品种都提价了，涨幅在10%到50%不等，冬虫夏草每公斤上涨了2000多元， 灵芝每公斤涨了100元。

业内人士预判，如果未来中药材和原料药涨价品种不再继续扩大，终端产品中成药价格，不会出现大范围上涨。

中成药价格调整，你发现了吗？

(责编：赵爽、杨曦)
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