民宿因扰民成被密集投诉对象 监管方面如何跟进？

如今，很多游客去外地旅游时，为能融入和体验当地生活，会选择入住民宿。去年，湖南卫视推出的《亲爱的客栈》和东方卫视的《青春旅社》等真人秀节目的热播，也让民宿迅速“蹿红”。但《工人日报》记者近日调查发现，民宿在满足庞大市场需求的同时，也暴露出扰民一些亟待规范管理的问题。

居民出行住宿的新选择

近年来，民宿市场发展迅速。中国旅游协会发布的《2017年民宿产业发展研究报告》显示，我国民宿数量从2016年末的5万多家发展到2017年末的20万家；民宿直接从业人员达到近200万人，民宿行业营业收入达362.8亿元。

28岁的北京姑娘小张在潘家园附近经营4套民宿，1套是她的自有住房，其余3套是租来的。小张对这些住房进行了重新装修布置，每套都有着自己的风格。在某短租平台上，这些精致的民宿很受游客们的青睐。“我租房每个月大约花6500元，民宿带来的收入是每天500元左右。赶上旅游旺季时，每天都满房。”小张说。

记者调查发现，民宿的客群主要是一些80后、90后，白领和大学生是“寄宿”的主力。据有关机构统计，2018年“十一”黄金周民宿消费者年龄分布中，24岁及以下占比为24%，25岁至35岁占比为37%。

“除了观看景色，体验当地的风土人情和生活习俗也是旅行的重要部分。”在北京从事金融行业的周晓每年都会到各地去旅行，而且几乎都是选择住民宿。“与酒店相比，民宿更有温度。”

因扰民成了被密集投诉的对象

民宿为游客带来了不同于酒店的新鲜体验，但与许多新事物一样，它也是一边发展迅速，一边问题突出。

一些开进小区居民楼内的民宿因扰民成了被密集投诉的对象。“我家隔壁就是个民宿，天天看到拉着行李箱的新面孔。有时候特别吵，在卧室都能听到隔壁看电视、打闹的声音。但拿他们也没办法，他们住一两天就走人了。”家住北京青年路附近的陈峰向记者抱怨说。

“因入住和离开的时间有时是在深夜，搬运行李时的声响可能会打扰到邻居。”小张告诉记者，自己每次都会提醒房客关于噪音的问题，但还是免不了出现意外情况。“一次几个年轻人没打招呼就在屋里开起了派对，音乐声音特别大，邻居敲门也不理，只好报了警。”提起这件事小张还心有余悸。

除了扰民问题，民宿的卫生安全也让不少人心存疑虑。目前的民宿短租平台采用的一般都是C2C的商业模式，也就是房东与房客直接对接。这就意味着房屋的卫生清洁是否彻底，需要依靠房东自觉。多位民宿房东向记者透露，房屋的床单、卫生间和毛巾大多没有经过专业的清洗消毒，“面上干净就行了”。此外，有的民宿没有配备灭火器等消防器材，存在消防安全隐患。

一些城市发布民宿管理办法

业内人士表示，目前中国正处于旅游快速增长期，民宿短租市场前景广阔。但是，民宿目前在卫生、消防等方面还没有明确的行业标准，这给民宿的监管带来了法律依据方面的难题。

今年两会期间，全国工商联在提交的《关于促进民宿健康发展的建议》提案中指出，目前市场上的大多数民宿长期处于灰色地带，没有营业执照、消防许可、特种行业许可、卫生许可等住宿业必备证照，亦无相对应的监管部门进行管理，导致民宿在消防、治安等方面都存在着严重的隐患和漏洞，建议尽快出台国家层面的规定，对民宿进行法律界定。

近日，北京市人大常委会执法检查组建议，2018年底前，制定出台城区和乡村民宿具体管理规定，明确民宿的开办条件、经营标准和范围，为民宿经营者依法办理工商登记、正常开展经营提供明确的政策指引。北京市旅游委相关负责人表示，目前，乡村民宿和城区民宿的管理办法制定已经取得进展。

据悉，广东、成都等地今年已经陆续发布民宿管理办法，对民宿的开办条件、监督管理和法律责任等进行明确。

(责编：赵爽、杨曦)