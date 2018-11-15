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明星天价片酬要“凉凉”！但这拨股票却“组团”涨停了

2018年11月15日08:27  来源：央视网
 

近日，国家广播电视总局发布通知，对明星参与综艺节目和电视剧的片酬作出了限制。

受消息影响，12日，文化传媒板块的表现十分抢眼，多只股票出现涨停，13日，文化传媒板块仍小幅上涨。

截至11月13日收盘，文化传媒板块大涨超4%。

其中，长城影视、华谊兄弟、新文化等公司股票涨停。

聚力文化、新经典、华闻传媒等股票涨幅也超过了7%。

截至今天收盘，长城影视涨停，涨幅10.09%，收盘价报5.89；华谊兄弟涨幅6.25%，收盘价报5.61；新文化涨幅4.08%，收盘价报5.10。

其实从10月19日起，文化传媒板块就开始逐步上涨，至今涨幅已达20%。 11月9日，国家广播电视总局公布的《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，对明星参与综艺节目和电视剧的片酬作出了限制。

业内人士认为，这一举措有利于传媒公司控制成本。而近期文化传媒行业的反弹，就和限薪令有关。

但除了这一原因外，文化传媒板块的上涨也与估值有一定关系。

近三年来，文化传媒板块持续下跌，估值到历史新低水平。其中，32家公司动态市盈率均低于20倍，占比近40%。光线传媒，长江传媒、皖新传媒、中文传媒、聚力文化市盈率分别为7.82倍、9.36倍、9.76倍、10.61倍和10.98倍。

业内人士普遍认为，在经历几年的连续调整后，影视传媒行业似有触底回暖迹象。不过从三季报来看，板块整体业绩整体承压。建议重点关注有业绩支撑、估值偏低的影视行业龙头。

文化相关企业三季报出炉！业绩表现各不相同

过去一段时间，随着国家税务部门依法查处了部分明星偷逃税等问题，让文化传媒企业再次成为多方关注的焦点。 据统计，截至10月31日，A股有90家文化传媒类公司、32家文教休闲公司、3家工艺商品类公司相继发布2018年三季报业绩。

整体来看，53家企业净利润同比实现增长，占比达58.89%，其中，出版传媒企业15家，广播电视网络7家，影视相关企业14家。

在出版传媒板块中，净利润总额排在前面的是中文传媒，归属于上市公司股东的净利润12.07亿元，同比增长9.58%。净利润总额较低的为华闻传媒，归属于上市公司股东的净利润2295万元，同比下降94.7%。

而广播电视网络板块相对净利润增长较少，公布2018年三季度报告的广播电视网络公司19家，净利润同比实现增长的不足四成。

北京沣京资本管理有限公司合伙人 吴悦风：传媒板块最近的表现比较优异，尤其是以出版的表现最为良好。

一部分原因在于出版板块，前期跌幅也比较大，而它们的整体业绩确定性会比较高，这使得在超跌反弹的时候他们跑在最前面。

但是，整体行业增速的拐点目前还没有完全确认。所以，这种市场的行情更多来自于超跌反弹的范畴。

据统计，10月份已经披露的发生在文化产业相关领域的融资近40起，融资数量与9月相比再次下滑。据目前披露数据，在融资规模方面排在前面的企业包括万达、B站、云从科技。

在各细分行业领域，10月披露融资数量较多的是与游戏相关的行业，共披露5起相关融资事件，融资金额多数未透露。

北京沣京资本管理有限公司合伙人 吴悦风：市场对于整个传媒板块的投资区，主要是有两个原因。

第一个原因，在于过去几年做了一些高价格的并购定增和重组，这导致了上市公司具有比较大的业绩承诺以及商誉减值的压力，这使得各方趋向于冷静。

第二个原因，在于市场以前对于传媒板块的认知有一定的偏差，大家都倾向于认为传媒板块是具有高成长性和高度的业绩确定性的。但是实际目前看来，包括拍电影、做游戏，它们的回报是高的，但是它们也伴随着比较高的不确定性。

天价片酬，再见了！

(责编：赵爽、杨曦)
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