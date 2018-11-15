原标题：ofo退押金为啥这么难？用户申请半个月仍未到账

用户申请退款半个月仍未到账 ofo称退押金周期延长至15个工作日

ofo用户退押金为啥这么难

日前，不少用户反映共享单车ofo小黄车退押金难，在申请退押金多天后仍未收到退回的款项。北京青年报记者询问ofo方面押金是否可以退，对方回应称，“可以退，15个工作日可收到。”照此计算，用户需要最长25天才可以收到退款。

事件

用户在线退款半个月仍未收到

北京用户杨先生对北青报记者表示，自己申请退ofo押金已经有半个月了，至今仍未到账。“我上月31日看到有消息说ofo运营可能出现问题，就赶紧申请押金退款了。谁知时至今日仍未收到退款，ofo在线客服和电话客服都联系不上，我的押金还能退回来吗？”杨先生说。

北青报记者看到，杨先生的ofo账户中，押金状况显示为“退款中，预计0-15个工作日原路退回支付账户”。杨先生联系在线人工客服，多次联系都只收到回应，“光速转接中，当前排队咨询人数已超过50人，烦请耐心等待。”杨先生多次拨打400客服电话，得到的回应不是无人接听，就是忙线中，从未打通过。

“除了押金，我账户中还有14元的余额，App里没找到退余额的方法。余额不多，我也不准备退了。但199元的押金不是小数，还是希望要回来。”杨先生表示。

回应

ofo称押金15个工作日可退回

对杨先生反映的情况，多位ofo用户都表示，自己也遇到了退款难的情况。“当时退押金时，ofo就几次提示，如果不退款的话，可以收到赠送的红包等，试图挽留。但我选择退押金后，竟然还没收到退款。”一位用户称。

北青报记者询问ofo负责人“押金是否可退”，对方表示，“可以退，15个工作日内到账。”此前，ofo的押金退款周期为7个工作日，目前延长到15个工作日。

按照该说法计算，如果用户于某个周五点击退款，那么最长需要25天才可以收到退款。

现状

ofo近期频频爆出资金紧张消息

一直谋求独立发展的ofo近来频频被爆出资金紧张，究其根本原因，共享单车目前仍未找到可靠的盈利方式。虽然ofo在尝试以开屏广告、商业广告等方式寻求新的盈利点，提升自我造血能力，但共享单车的运维成本和折旧费用高企，有消息显示，ofo方面单月运维、调度成本高达三四亿元，这一数字与摩拜方面的支出吻合，因此较为可信。

今年2月初，ofo通过动产抵押的方式，换取了阿里巴巴17.7亿元的借款；3月中旬，ofo又称以股权+债权的方式，获得阿里领投、蚂蚁金服等跟投的E2-1 轮8.66 亿美元(约55亿元人民币)融资，其中包含了之前的借款。

虽然融资金额不小，但ofo除了每月高企的成本外，还拖欠了多个供应商的货款。今年8月，因拖欠6800余万元货款，ofo被合作伙伴、自行车生产企业上海凤凰企业(集团)股份有限公司告上了法庭，要求其支付欠款及逾期违约损失等共计7000余万元。有消息显示，目前ofo可能只支付了供应商欠款(30多亿元)的20%。北青报记者查询到，今年7月，ofo运营主体东峡大通因“房屋租赁纠纷”被法院判决冻结其名下的银行存款1129433.55元，冻结期限为一年，并查封了其担保人武汉思锐地产顾问有限公司名下的小型越野客车，查封期限为两年。种种现象都说明，ofo的确存在资金紧张的状况。

最新的消息是，11月14日下午2点，ofo创始人兼CEO戴威在公司前台大厅对所有员工表示，ofo不会倒闭，其他都有可能。不过对于ofo是否拿到了新投资，还是会被收购，戴威没有给出具体答案。

关注

ofo押金如何存管并无明确说法

今年7月的统计数据显示，ofo活跃用户为2700万左右，其中部分老用户押金99元，新用户押金199元，按照149元的平均值计算，ofo的押金总量在40亿元左右。这笔庞大的押金到底在如何存管？ofo方面并未给出明确回复，只说“押金为专款专用且已封存”。

此前，共享单车的押金使用问题引起社会广泛讨论，中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领表示，押金无论是存放在银行账户还是第三方支付工具账户内，都属于商家可控的范围，能否做到专款专用缺乏透明度，缺少第三方监督，无法杜绝商家挪作他用甚至卷款跑路的可能。解决押金监管问题的关键在于对押金设立专用账户，接受第三方监管，防止押金被挪作他用。

去年出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见》规定，鼓励企业采用免押金方式提供租赁服务，收取押金的，企业须在本市开立资金专用账户，自觉接受中国人民银行营业管理部及开户商业银行监管，实行专款专用。即使在企业退出运营前，也要向社会公示，退还承租人押金，回收所有投放车辆。

追访

摩拜等同行早已实行无门槛免押

在ofo因押金问题遭受质疑的时候，摩拜早已实行全国无门槛免押的政策。今年7月，摩拜宣布在全国范围内无门槛免押，摩拜所有用户都可享受到该服务，已缴纳押金的老用户可随时申请退款。

哈罗单车今年3月宣布开启芝麻信用免押金骑行，对信用好的用户(芝麻分650分及以上)不再收任何押金，通过支付宝“扫一扫”即可解锁并免押金骑行。当时哈罗单车称，接下来会继续加大单车在更多城市的投放量，预计到年底信用免押可辐射1.6亿骑行用户、免除押金超过300亿元。(温婧)

(责编：赵爽、杨曦)