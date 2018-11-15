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国有企业混合所有制改革步伐加快

2018年11月15日08:27  来源：新华社
 

新华社北京11月14日电（王希、施歌）作为国企改革的重要突破口，近年来国有企业混合所有制改革进入新阶段，呈现出步伐加快、领域拓宽的良好态势，国有资本和其他各类所有制资本取长补短、相互促进、共同发展的良好局面不断深化。

这是记者在14日国务院国资委举行的专题媒体通气会上了解到的信息。

“大多数国有企业已在资本层面实现混合。”国资委副主任翁杰明在通气会上介绍说，从产权层面看，截至去年底国资委监管的中央企业及各级子企业中，混合所有制户数占比达到69%，省级国企混合所有制户数占比达到56%。

贴近市场一线、充分竞争领域的国企混合程度更高。目前，商业一类央企混改比例已超过七成，建筑、房地产、制造、通信、批发零售5个行业混改户数占比分别达到87%、80%、75%、74%和72%。

按照市场规则，国有企业灵活运用改制上市、股权转让、增资扩股、合资新设、市场化重组以及基金投资等多种方式，与民营资本进行广泛合作。其中，上市公司已成为混改的重要载体。

据翁杰明介绍，截至2017年底，央企资产总额共计54.5万亿元，其中约65%已进入上市公司，比2012年底的54%增长了11个百分点。省级国企约40%的资产进入了上市公司，其中上海、重庆、安徽等地均超过了50%。

统计显示，2013年至2017年，民营资本以各种方式参与央企混改，投资金额超过1.1万亿元，省级国企引入非公有资本超过5000亿元；同期，国有企业积极投资入股非国有企业，其中省级国企投资参股非公有企业金额超过6000亿元。

(责编：赵爽、杨曦)
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