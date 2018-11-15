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10月份经济运行在合理区间 专家：宏观政策操作空间比较大

记者 林火灿

2018年11月15日10:35  来源：经济日报
 
原标题：10月份经济运行在合理区间 专家：宏观政策操作空间比较大

　　题要：从主要经济指标看，10月份经济运行在合理区间，继续保持总体平稳，稳中有进发展态势。党中央、国务院的一系列政策有力有效，对促进经济平稳运行、保持在合理区间起到了重要作用。下一步，仍要狠抓已经出台政策的落地落实，增强内需动力，释放内需潜力——

　　11月14日，国家统计局发布2018年10月份国民经济运行数据。10月份，我国工业生产稳中略升，服务业平稳增长，固定资产投资增幅有所回升，市场物价温和上涨，进出口增长继续加快。

　　在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，从主要经济指标看，10月份经济运行在合理区间，继续保持总体平稳，稳中有进发展态势。当前，关键要狠抓政策落实落地，着力激发市场活力，增强内需动力，释放内需潜力，努力完成全年的经济社会发展目标。

　　经济运行总体平稳

　　10月底召开的中共中央政治局会议指出，今年前三季度，我国经济运行总体平稳，稳中有进，继续保持在合理区间。从10月份主要经济指标看，国民经济运行延续了这一发展势头。

　　从生产看，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，比上个月加快0.1个百分点，服务业生产指数同比增长7.2%，比上个月回落0.1个百分点。前10个月，工业和服务业累计增速均与前三季度持平。从需求看，前10个月，全国固定资产投资同比增长5.7%，增速比前三季度加快0.3个百分点，连续两个月小幅回升。

　　从就业和物价看，10月份全国城镇调查失业率为4.9%，31个大城市城镇调查失业率为4.7%，均与上月持平。前10个月城镇新增就业人员持续增加，规模持续扩大，在前三季度完成年度目标基础上继续有所扩大。10月份，CPI同比上涨2.5%，涨幅与上月持平；PPI同比上涨3.3%，比上月回落0.3个百分点。

　　从结构调整看，10月份工业生产继续向中高端迈进，高技术制造业同比增长12.4%，比上个月加快1.2个百分点；战略性新兴产业增加值同比增长10.1%，加快1.7个百分点。

　　“总的来看，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，表明党中央、国务院的一系列政策有力有效，对促进经济平稳运行、保持在合理区间起到了重要作用。”刘爱华说。

　　物价走势比较平稳

　　10月份，CPI同比涨幅与上个月持平，结束了同比涨幅的“四连增”；PPI同比和环比涨幅均有所收窄。

　　刘爱华在回答经济日报-中国经济网记者关于物价走势的提问时表示，10月份CPI同比上涨2.5%，环比上涨0.2%，环比涨幅比上个月回落0.5个百分点。物价走势比较平稳，主要因素是当月食品价格从上个月的环比上涨转为环比下降，所以10月份CPI环比出现了回落。

　　“从未来走势看，支持物价平稳运行的因素比较多。”刘爱华分析说，从食品看，虽然存在一定的上涨推动因素，例如受非洲猪瘟疫情和冬季对肉类需求上升等因素影响，猪肉价格连续4个月同比降幅收窄，但目前猪肉价格仍然累计同比下降9.4%，猪肉价格预计会在此基础上形成一定的恢复性上涨。

　　从工业品方面看，我国产业体系比较完整，通过合理扩大消费品进口，有利于增加消费品供给，有利于保持工业品物价稳定。从服务业看，我国在服务业市场准入方面采取了很多鼓励措施，越来越多的企业进入这个领域，服务业供给能力和水平在不断提升，服务价格很大程度上能保持比较平稳的上涨态势。

　　“从食品、工业消费品和服务这三个层面看，下一步保持居民消费价格平稳是有坚实基础的。”刘爱华表示，当前尽管固定资产投资增速有所回升，特别是基础设施投资增速在年内出现了首次增速回升，但前10个月基建投资仅同比增长3.7%，从基建投资回升到带动价格上涨可能还需要比较长的时间。

　　重点狠抓政策落实

　　前10个月，我国固定资产投资增幅有所回升。其中，基础设施投资同比增速年内首次回升，制造业投资增速连续7个月加快，民间投资保持平稳增长。

　　刘爱华分析说，当前我国一些重大水利、交通、能源等基础设施项目进度加快，体现了政策支撑对基础设施投资回升的作用。民间资本投向基础设施在加快，说明对民营企业进入基础设施领域的鼓励、支持和引导政策见到了效果。

　　刘爱华分析说，从外部环境看，外部不稳定不确定因素比较多，世界经济和贸易增长动能都有所减弱，国际金融市场动荡不安，国际大宗商品价格出现了高位波动。从国内看，长期积累的结构性矛盾依然比较突出。

　　“我们也要看到，从前10个月经济运行状况看，主要指标都保持在合理区间，经济稳定运行的基本面没有发生改变，而且新动能继续发展壮大，结构调整稳步推进，质量效益继续改善。”刘爱华说。

　　从长期看，我国长期平稳健康发展的优势和潜力也是比较充足的。一是我国拥有超过13亿人口的庞大市场，中等收入群体不断扩大，孕育着消费升级的巨大潜力；二是我国拥有比较完整的产业体系，日益完备完善的基础设施，随着供给侧结构性改革的逐步推进，供给能力和水平逐步提升，逐渐地适应日益增长的消费增长需要；三是我国拥有比较丰富的人力资本，劳动力的比较优势仍然存在；四是目前通胀水平比较低，财政赤字率也处于比较低的水平，政府的负债率也处于合理区间，外汇储备仍然充足，宏观政策操作空间比较大。

　　“这些有利因素有助于我们把长期的优势、长期的潜力释放出来，支撑中国经济行稳致远。”刘爱华表示，下一步，仍要狠抓已经出台政策的落地落实，着力激发市场活力，增强内需动力，释放内需潜力。（经济日报·中国经济网记者 林火灿）

(责编：袁勃)
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