发改委介绍社会信用体系建设情况：推进失信联合惩戒 

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮在介绍关于社会信用体系建设情况时表示，重点领域专项治理成效初显，将持续加强信用信息归集共享。

孟玮从四方面介绍了关于社会信用体系建设情况：

一是重点领域专项治理成效初显。认真落实中央文明委《关于集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平的工作方案》要求，各领域专项治理工作取得初步进展，涉金融专项治理领域发布第八批严重失信行为人名单400个。加大失信信息公示公开力度，健全举报异议投诉机制，“信用中国”网站新开通了各领域专项治理在线举报栏目，广泛接受社会大众监督。

二是深入推进失信联合惩戒。截至目前，发改委共会同60多个部门签署了40个信用联合奖惩合作备忘录。近日，会同科技部等部门印发了《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》，针对科研领域存在虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科技进步的财政性资金，抄袭、剽窃他人科学技术成果等严重失信行为的相关责任主体提出43项联合惩戒措施，通过“信用中国”网站、科技部政府网站等平台向社会公布联合惩戒对象的相关信息，得到社会各方面的良好反响。

三是持续加强信用信息归集共享。一方面，信息归集总量持续增长。全国信用信息共享平台联通范围不断扩大，现已联通44个部门和所有省区市，累计归集各类信用信息285亿条，“信用中国”网站公示行政许可和行政处罚等信用信息超过1.3亿条。另一方面，持续加强黑名单信息披露。10月份，相关部门向全国信用信息共享平台推送失信黑名单信息新增20.7万条，涉及失信主体17.8万个，退出失信黑名单主体10.5万个。截至10月底，全国信用信息共享平台累计归集黑名单信息约1382万条，累计归集重点关注名单信息约1002万条。有关信息均已通过“信用中国”网站向社会公示。此外，税务部门累计公布14422件“黑名单”案件，共有1343户“黑名单”当事人主动缴清税款、滞纳金和罚款后从“黑名单”中撤出。

四是全面部署“诚信建设万里行” 第二阶段主题宣传活动。近期，发改委发布了“诚信建设万里行”城市路线图，以副省级以上城市、省会城市和社会信用体系建设示范城市、示范创建城市为重点，开展“诚信建设万里行”接力活动。自10月开始，路线图涉及的各有关城市依次开展接力活动，共有193个城市报送了2888个“诚信建设万里行”案例。

(责编：赵爽、朱一梵)