发改委：《市场准入负面清单（2018年版）》已上报

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，有记者问到“市场准入负面清单的进展情况”时，发改委新闻发言人孟玮在发布会上回应，按照党中央、国务院的部署，发改委和商务部认真总结近两年来试点工作的好的经验和做法，经多次征求各地区、各部门意见，经多次征求各地区、各部门意见，修订形成了《市场准入负面清单（2018年版）》，目前的进展情况是已上报党中央、国务院。

孟玮表示，下一步，国家发改委和商务部将按照党中央、国务院的部署要求，重点准备做好三个方面的工作：

第一项工作，全面实施市场准入负面清单的制度。在党中央、国务院批复这个清单以后，将印发《市场准入负面清单（2018年版）》，并且在全国范围内全面推开实施。

第二项工作，建立信息公开机制。负面清单公布以后，将在互联网上将清单事项设定的依据、办理的流程等相关信息向社会公开，便于市场主体能够实时地查询，不断地提升市场准入政策的透明度和清单使用的便捷性。

第三项工作，建立动态调整机制。国家发改委和商务部将根据改革的总体进展、经济结构调整、法律法规修订等情况，适时对市场准入负面清单进行动态调整完善，进一步增强清单的科学性、规范性。

(责编：李楠桦、朱一梵)