发改委：《市场准入负面清单（2018年版）》已上报

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，有记者问到“市场准入负面清单的进展情况”时，发改委新闻发言人孟玮在发布会上回应，按照党中央、国务院的部署，发改委和商务部认真总结近两年来试点工作的好的经验和做法，经多次征求各地区、各部门意见，经多次征求各地区、各部门意见，修订形成了《市场准入负面清单（2018年版）》，目前的进展情况是已上报党中央、国务院。
孟玮表示，下一步，国家发改委和商务部将按照党中央、国务院的部署要求，重点准备做好三个方面的工作：
第一项工作，全面实施市场准入负面清单的制度。在党中央、国务院批复这个清单以后，将印发《市场准入负面清单（2018年版）》，并且在全国范围内全面推开实施。
第二项工作，建立信息公开机制。负面清单公布以后，将在互联网上将清单事项设定的依据、办理的流程等相关信息向社会公开，便于市场主体能够实时地查询，不断地提升市场准入政策的透明度和清单使用的便捷性。
第三项工作，建立动态调整机制。国家发改委和商务部将根据改革的总体进展、经济结构调整、法律法规修订等情况，适时对市场准入负面清单进行动态调整完善，进一步增强清单的科学性、规范性。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】