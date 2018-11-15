发改委：供暖季天然气能足额保障民生用气的需求

人民网北京11月15日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人孟玮在发布会上介绍，近期各地已经陆续开始供暖。为做好今年供暖季天然气保供工作，最近一段时间，发改委、能源局会同各有关部门、地方和企业，在天然气增产增供、管网联通、储气能力建设、调峰预案准备等方面，逐项推动任务落实，力争把每项工作落到实处。目前，已落实的资源量能够足额保障民生用气的需求。
孟玮表示，为及时应对供暖期间可能出现的一些新的情况和问题，从11月1日开始，国家发改委牵头建立并启动了“日调度、日报告”工作机制。发改委每日与相关部门、地方和主要供气企业进行对接，汇总天然气供需、价格、管存罐存、进口管道气、天气、安全等方面的信息和情况，及时指导和督促各地处置个案问题。同时，也将加强价格监测，切实维护民生用气价格稳定。
孟玮强调，下一步，在已落实民生用气需求量的前提下，重点还是要做到责任落实到位，预案准备到位。
一方面，要压实各方责任。地方政府是保障民生用气的责任主体，各地要根据合同确定的资源，严格以供定需，科学调度资源，优先保障民生用气需求。供气企业是保障天然气安全、足量、稳定供应的责任主体，要严格按照已经签订的合同供气。国家发改委、国家能源局将会同有关方面，加强合同监管，严肃追责合同履行不到位的企业。
另一方面，要做好需求侧管理。各地和有关企业按照要求，在已有每日2亿立方米调峰能力的基础上，再增加一定量的调峰能力，以应对极端情况的发生。同时，各地要根据本地区供用气特点，针对管道安全、短供停供等突发事件做好应急预案。一旦出现供应紧张的情况，要及时组织有关方面有序实施“压非保民”。
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