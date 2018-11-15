“想到20份财务报表申报就犯愁，按以往排队等号就得一上午时间，没想到通过办税服务厅绿色通道，只用了十几分钟就办好了所有业务，实在是太方便了，我要为国地税合并后新成立的铅山县税务局高效服务打满分！”2018年10月征期最后一天，坐落在县工业园区的江西某公司财务人员一大早来到位于铅山县行政服务中心的税务办税服务厅办理业务，工作人员考虑到他的实际困难，为其开辟了绿色通道，很快解决了纳税申报各项相关问题。

新机构挂牌后，铅山县税务局逐步提升“一厅通办，一窗办理”层次，不断完善综合服务职能，让纳税人享受到更快、更好的办税体验，持续增强纳税人的满意度。

新服务让纳税人“获得感”提升

“以前要准备两份注销材料，如遇到问题还要多次奔波于两家机构之间，注销一家企业耗时太长。合并后，只要准备一份齐全的材料，办税厅受理即办，最终注销结果也会邮寄送达至我们手中。现在来办税厅办事，避免了两头跑，避免了重复的沟通与协调，大大节省了我们的办税时间，显著提高了我们的工作效率。” 常来办税厅办理业务的江西省某环保科技有限公司的财务感慨道。

铅山税务问需解难，为企业贴心办实事。县农业产业园区的江西省某科技有限公司的法人代表说：“税务机构的改革给纳税人带来了很大的实惠，办税更加方便，营商环境得到了很大的改善，他特别感谢主管税务部门帮助他们协调解决小微贷款40余万的事情。

铅山税务“纳税人学堂”持续开讲，为纳税人送政策解疑难。办税服务厅的“纳税人学堂”于每周一三五上午10点准时开课。培训内容定期通过布告栏、纳税人微信群等途径提前进行发布，方便纳税人合理安排时间参加学习。“培训课表”里不仅有各类涉税业务的操作教程，还会融合当期的热点问题及最新的政策法规。对于那些参训后仍然有疑问的纳税人，学堂安排导税人员进行"面对面、一对一、手把手"的操作讲解，直到学会掌握为止。

新形象让纳税人“心距离”拉近

为进一步提高办税效率，铅山县税务局采取有力措施，在优化办税流程、整合增加办税窗口、加强业务培训上下功夫，推行“一表集成”、“一次办结”和“一站办理”办税方式，税务机构按下了“合并键”，办税服务踩上了“快速档”。

“一表集成”使办税更加简便。“以前每个月申报期一到，公司会计就要分别向国地税部门申报税款，资料也要重复报送，这下合成一家，‘一厅通办’，只要填写一份表单，再也不用‘两头跑’。不仅压缩了办税时间，人力资源也节约了不少！”从事企业代帐工作近二十年的会计老张一边填写申报表一边啧啧称赞。

“一次办结”使办税更加省力。机构合并后，铅山县税务局整合涉税事项、业务流程、资料流转，在全县所有办税服务场所推行涉税事项“一次办结”，推行涉税事项“最多跑一次”“全程网上办”“马上办”“同城通办”等多个清单，让纳税人“最多跑一次”“零跑腿”，实现合法合规前提下清单事项“马上办”“就近办”。以前要二次提交资料、等待二次核实、二次签字盖章，现在合并后统一对外办税，可一次申请、一次办结，办理节奏的确大不一样！前来办税厅窗口办税的纳税人纷纷称赞。

“一站办理”使办税更加省心。“以前，办税涉及几个部门共同解决的事情常常成为难点堵点的事，现在机构合并后，难点解决了，堵点打通了，涉税办理变得通顺多了。”某小型企业财务负责人见到办税厅负责人立马一吐为快。目前，类似企业注销登记、跨区域涉税事项、代开发票等复杂业务在该局可以在一个窗口一站式全部办结。(铅山县税务局汪二分局 郭义 简生仁)

(责编：白宇)