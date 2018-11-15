“双十一”当天网络零售交易额超3000亿 80、90后消费占比超70%

人民网北京11月15日电（记者 李楠桦）今天商务部召开例行发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，根据商务大数据监测，2018年“双十一”当天全国网络零售交易额超过3000亿元，同比增长约27%，再创历史新高。

高峰指出，今年“双十一”我国网络零售市场呈现出以下几个特点：

一是国际化程度进一步提高。从11月1日至11日，跨境电商进口商品销售额超过300亿元，日本、美国、韩国、澳大利亚、德国位列进口来源国的前5位，国内某知名电商平台一家就引入75个国家和地区的近1.9万个海外品牌商品参与促销。同时，有200多万海外消费者在我国电商平台上消费近30亿元。

二是消费向年轻人和三四线城市居民延伸。新增的网购人群主要是年轻人和三四线城市居民，80后、90后年轻消费群体占比超过70%，成为此次消费的主力军。

三是品牌消费趋势明显。消费者更倾向于购买知名品牌商品，其中国产品牌更加受到青睐，“双十一”销售额前10名的品牌中，国产品牌占了6个；销售量前10名的品牌中，国产品牌占8个。中华老字号的销量超过28亿元。

四是业态模式更活。除了传统电商平台外，社交电商成为市场的新增量，更好满足了消费者个性化、多元化的需求。

五是配送效率进一步提升。凭借大数据、智能仓储、物流机器人等新技术的广泛应用，今年“双十一”电商物流效率进一步提升，配送时效由以天为单位向以小时和分钟为单位迈进，物流配送更加高效、精准。

六是线上线下加速融合。数百万家线下实体店参与了此次“双十一”的促销活动，各大电商平台也大力发展线下业务，推动线上线下联动的全渠道购物。

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