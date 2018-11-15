商务部：1-10月全国新设立外商投资企业49545家 同比增89.3%

人民网北京11月15日电 今日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，今年1-10月全国新设立外商投资企业49545家，同比增长89.3%；实际使用外资7011.6亿元人民币，同比增长3.3%。

高峰指出，今年1-10月，我国吸收外资的情况主要有以下几个特点：

一是实际使用外资保持稳定增长。

今年1-10月全国新设立外商投资企业49545家，同比增长89.3%；实际使用外资7011.6亿元人民币，同比增长3.3%（折合1076.6亿美元，同比增长6.5%）。

10月当月全国新设立外商投资企业3623家，同比增长37.6%；实际使用外资644.6亿元人民币，同比增长7.2%（折合97亿美元，同比增长7.3%）。

二是高技术产业特别是高技术制造业持续增长。

1-10月，制造业实际使用外资2202.6亿元人民币，同比增长12.4%。高技术产业实际使用外资同比增长11.4%，占比达22.4%。高技术制造业实际使用外资737.8亿元人民币，同比增长30.6%。其中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业同比分别增长34.3%、153.4%和130.1%。

三是西部地区吸收外资增幅较高，自贸试验区保持领先地位。

今年1-10月，我国西部地区实际使用外资494.1亿元人民币，同比增长16.8%。自贸试验区新设立外资企业7844家，同比增长39.8%；实际使用外资同比增长10.5%，占比为12.5%；其中天津、福建自贸试验区实际使用外资同比分别增长29.5%、136.2%。

四是主要投资来源地中，韩国、日本、美国、英国、德国、法国等表现良好。

今年1-10月，主要投资来源地中，韩国、日本、美国、英国、德国、法国实际投入金额同比分别增长36%、24%、4.1%、175.9%、31.2%和19.3%。“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投入外资金额同比分别增长11.9%、13%和15.3%。

据高峰介绍，今年1-10月，我国在对外投资合作方面继续保持平稳健康发展。数据显示，前十个月，我国境内投资者共对全球155个国家和地区的4905家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资895.7亿美元，同比增长3.8%。对外承包工程新签合同额1682亿美元，完成营业额1216.7亿美元，同比增长2.5%。对外劳务合作派出各类劳务人员39.2万人，10月末在外各类劳务人员99.3万人，较去年同期增加1.9万人。

高峰表示，今年前十个月我国对外投资合作主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作积极推进。今年1-10月，我国企业对“一带一路”沿线的55个国家有新增投资，合计119亿美元，同比增长6.4%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额809.1亿美元，占同期总额的48.1%，完成营业额653.3亿美元，占同期总额的53.7%。

二是对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1-10月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业、批发和零售业，占比分别为32.6%、17%、9.4%和9.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

三是对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。1-10月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目有573个，合计1428亿美元，占新签合同总额的84.9%。对外承包工程带动货物出口143.4亿美元，同比增长15.9%。

2018年1-10月，相关主管部门共备案或核准对外投资企业7119家，中方协议投资额1079.4亿美元。其中备案或核准非金融类对外投资企业7082家，中方协议投资额1007亿美元；备案或核准金融类对外投资企业37家，中方协议投资额72.4亿美元。

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