借“一带一路”春风——神秘泾阳茯茶再放异彩

人民网西安11月15日电（记者仝宗莉） 曲水潺潺、酒旗飒飒，踏着古香古色的青石板，“‘一带一路’这五年”调研团走进茶香袅袅的茯茶小镇。

茯茶镇位于西安市西咸新区泾河新城茶马大道与高泾大道交叉处，占地约2200亩，已获批国家3A级旅游景区。在这里工作、经商的多数是当地居民，他们的家与飞角重檐、店铺林立的景区仅一墙之隔。

2013年我国提出共建“一带一路”(即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)的倡议。西安作为新丝路经济带的起点城市，再次受到广泛关注。而作为古丝绸之路上重要的流通商品之一——神秘泾阳茯茶也在消失多年后重新进入公众视野。

“自古岭北不植茶，唯有泾阳出砖茶”。据了解, 泾阳茯茶，素有“离开泾阳水制不了、离开泾阳人制不了、离开泾阳气候制不了”这“三不制”之说，清纯不粗、口感强劲。茯茶中的益生菌“金花”更兼具调节新陈代谢，强生健体和病理预防作用。为深度发掘泾阳茯茶的潜在价值，引导茯茶行业健康长远发展，西安市全面整合泾阳区域内茯茶文化资源，大力推动神秘泾阳茯茶再放异彩。

茯茶镇由昔日的双赵村“变身”而成，以泾阳茯茶文化为依托，打造茯茶文化产业园，带动周边村镇经济及旅游开发，形成茯茶文化、关中民俗文化、关中生活文化为一体的特色小镇。小镇坚持“中国茯茶产业聚集地”目标定位，通过产业聚集，做大产业规模，全力打造“中国茯茶之都”。

“刚开始要动员当地茶农改变祖祖辈辈习惯了的单摆浮搁的制茶售茶模式，统一规格、提升品质也遇到了不少阻力。包括说服居民们让出土地，搬迁新址，也都有反对的声音。”茯茶小镇里的导游姑娘笑盈盈地说。但后来，人们很快发现，特色小镇最大程度保留了原有乡村风貌和乡村记忆，居民不仅就地城镇化，而且望得见山、看得见水、记得住乡愁。

如今，茯茶小镇已引入7家知名茶企，其中2家已投产运营，其余预计2019年底全部建成，建成后预计年产值将达到20亿元。园区内的品牌茯茶直营街2018年1月1日正式对外运营，已汇聚四十多家高标准、高质量的品牌茶企。

品牌打响之后，茯茶及相关衍生品研发生产和配套商业服务的完善，近年来极大带动了泾阳群众创业就业、致富增收，从方方面面转变了他们的生活方式，提升了生活品质。据了解，仅2018年春节期间，茯茶镇举办的新春庙会、灯光节、民俗表演、非遗表演等活动，就吸引接待游客接近50万人次。

泾阳茯茶历史悠久，据史料载，茯茶（散茶）在泾出现是在北宋神宗熙宁年（1068-1077）左右。至明、清时期曾为“陕引”、“甘引”之主要茶品，沿丝绸之路远销西北各省及国外，曾被誉为西部人的生命之茶、长寿之茶。

茯茶镇相关负责人告诉记者，当下，借“一带一路”春风，茯茶搭乘中欧班列已销往巴基斯坦、德国、捷克等多个国家，出口量逐年增长。未来，泾阳、西安、乃至陕西各级政府部门，将全力做好入园企业建设的推进服务工作，当好“店小二”，通过产业聚集，发挥规模效应，做大产业规模，最终推动泾阳茯茶重现历史辉煌。

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