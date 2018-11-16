东莞：党建带动民企发展

人民网东莞11月16日电（全森）企业的展厅大多用来展示企业的发展历程、所获荣誉、产品服务和典型案例等，而这里的民营企业展厅却显赫地标着“非公企业党建展示厅”。这里是国际制造名城——东莞，也是民营企业推进党建工作的标杆之城。

11月15日，“粤兴粤盛 勇立潮头创辉煌”庆祝改革开放40周年大型网络主题采访团来到广东省东莞市，探访党建与民营企业融合发展的“东莞经验”。

党企融合 带动企业在非洲发展

据报道，东莞全市非公企业党组织有3000个左右，党员35000名左右，非公企业党组织覆盖率达到近九成。将党建与企业管理融合，成为非公企业的普遍选择。

华坚集团的非公企业党建展示厅。全森 摄

成立于1996年的华坚集团，总部位于东莞市，以专业生产高中档真皮女鞋为主，现拥有40条现代化制鞋生产线，年产量超过2000万双，员工15000余人。

2010年2月华坚集团就成立了党支部，2012年升级为党总支，2017年7月升格为党委。

华坚集团以“职能融合”使党组织有效参与集团的决策管理，以“目标融合”促进党员在完成重大转型升级任务中打头阵、挑重担，以“党群融合”促进企业和谐发展。

华坚集团的党建工作，有力地促进了企业在非洲的可持续发展。

华坚集团埃塞俄比亚分公司员工在早会前合唱《团结就是力量》。来源：央视截图

2011年11月，面对国内人工成本上升，企业亟待转型升级的现状，华坚集团董事长张华荣在多次实地考察后做出了建设华坚集团埃塞俄比亚分公司的决定。

如今，数千员工在早会前合唱《团结就是力量》已成为华坚集团埃塞俄比亚分公司的一道亮丽风景。

将党建融入歌声，以歌声打破国籍和文化的隔阂，凝聚职工的力量，为集团在异国的发展提供源源不断的精神力量，是华坚集团党建工作做得有声有色的最好写照。

近年来，华坚集团先后在埃塞俄比亚建立埃塞-华坚国际鞋城、埃塞-华坚国际轻工业园，将鞋业生产的主战场战略转移非洲，成功解决当地8000人就业，累计出口创汇超过1亿美金。埃塞-华坚国际鞋城同时带动国内皮革、鞋材、五金配件、辅料、包装材料等一批鞋材出口，凭借完善的产业配套能力和稳健的经营实力，被誉为“中国产能出海最成功案例”，也成为中埃两国经贸合作的典范。

张华荣表示，华坚集团的党建工作表明：民营企业做得越大，就越有必要加强党建工作。

党建直接产生经济效益 推行“政委”模式

与华坚集团一样受益于党建工作的，还有国内规模最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一的广东唯美陶瓷有限公司。唯美有着更加完善的党组织，目前共5个党总支、44个党支部，党员549名。公司党委设有组织部、宣传部、党群办公室和纪检监察部4个办事机构及唯美党校，并配备了3名专职副书记和28名专职党务工作者。

唯美公司获得的党建工作荣誉。全森 摄

唯美党委副书记、纪委书记何继业表示，党建工作是党的要求，也是民营企业的自身需要。企业能否可持续发展，根本因素是人，而党建是凝心聚力的重要手段。

“党建可以产生直接的经济效益。”何继业说，唯美28名专职党务工作人员中，有10多个专门负责纪检监察工作。2017年唯美查出一个腐败案，一个主管累计受贿200多万，此案后续引起的流程改造和整个招投标制度的完善，每年可以减少约4000万的支出。

此外，唯美还推行了“政委”模式。由于陶瓷企业远程管理的性质，必须进行放权，才能调动积极性和提高效率，而缺少监督的权力必然带来腐败。为了解决这一矛盾，唯美借鉴部队思想政治工作的做法，探索推行非公企业党建政委工作模式，在各产区设立党组织专职副书记一职，作为统管党建工作的“政委”，推进基层党建工作。

唯美的党建工作为公司发展营造了健康的内外部环境，取得了“党建强、发展强”的良好效果，公司党员数、党组织数逐年攀升，每年产值销值保持中高速发展，公司党委先后荣获“全国先进基层党组织”、全国非公有制企业“双强百佳党组织”、“广东省先进基层党组织”、“东莞市红旗基层党组织”等称号。

(责编：马昌、闫嘉琪)