阳江核电站累计上网电量超千亿度

本报阳江11月15日电 （记者李刚）11月15日4时，中广核阳江核电站5台在运机组累计上网电量超过1000亿度，成为我国累计上网电量超千亿度的自主品牌核电基地。
阳江核电站是国家“十一五”规划重点能源建设项目，采用我国自主品牌的压水堆核电技术——CPR1000及其改进型技术，规划连续建设6台百万千瓦级核电机组，项目自2008年12月16日开工建设以来，实现了我国核电技术从二代技术向三代技术的创新，2018年7月12日，阳江核电5号机组投入商运，这是满足“三代”核电主要安全指标的自主品牌核电机组，并采用了中国自主研发的核电站“神经中枢”和睦系统，实现了具有完全自主知识产权的核级数字化仪控系统的工程应用。
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