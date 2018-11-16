前10月实际使用外资保持稳定增长

本报北京11月15日电 （记者罗珊珊）记者从商务部15日召开的例行新闻发布会上获悉：今年1—10月，我国实际使用外资保持稳定增长；全国新设立外商投资企业49545家，同比增长89.3%；实际使用外资7011.6亿元，同比增长3.3%。10月当月全国新设立外商投资企业3623家，同比增长37.6%；实际使用外资644.6亿元，同比增长7.2%。
前10月，高技术产业特别是高技术制造业使用外资持续增长。西部地区吸收外资增幅较高，自贸试验区保持领先地位。
商务部新闻发言人高峰介绍，今年前10月，我国对外投资合作继续保持平稳健康发展。对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。我国境内投资者共对全球155个国家和地区的4905家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资895.7亿美元，同比增长3.8%。对外承包工程新签合同额1682亿美元，完成营业额1216.7亿美元，同比增长2.5%。我国企业对“一带一路”沿线的55个国家有新增投资，合计119亿美元，同比增长6.4%。
前10月，相关主管部门共备案或核准对外投资企业7119家，中方协议投资额1079.4亿美元。
据介绍，10月全国消费市场总体运行平稳。前10月全国社会消费品零售总额累计同比增长9.2%。商务部监测的5000家重点企业零售额10月同比增长4.5%，较9月份放缓0.3个百分点，前10月累计同比增长4.5%。
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