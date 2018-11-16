“林都”伊春：对待生态如生命（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

时隔40年，野生东北虎又回来了！连日来，这一消息刷爆了伊春人的朋友圈。
10月初，黑龙江省伊春市朗乡林业局辖区内出现疑似老虎足印。经专家勘察，确定脚印“主人”是一只身长2至3米的壮年雄性野生东北虎！
地处小兴安岭腹地的伊春曾是东北虎重要分布区。由于过度采伐森林资源，到了上世纪70年代末，东北虎几乎绝迹了。近年来，伊春始终把生态建设作为发展的“根”和“魂”，像对待生命一样对待生态环境。如今，“森林之王”重临故地，不啻为伊春绿色转型发展之路的生动注脚。
伊春、伊春，柳暗花明又一“春”，老林区正不断焕发出青春活力。
全面停伐，森林覆盖率从78.4%增长到84.4%
张英善已经记不清近40年来，自己到底在小兴安岭栽了多少棵树。 “少说也得有100多万棵了吧？”张英善爽朗地笑着，张开双臂、伸出那双带茧的大手向记者比划，“最早栽下的那一批，得有这么粗了！”
“一棵大树，成材，要几十上百年；砍掉，却只用不到一分钟。再密的林，再多的树，也经不住这样伐。”上世纪80年代初，伊春乌马河林业局工人张英善看着越来越秃的山、越来越少的树，放下斧头锯、拿起小镐头，主动承包4000多亩地植树造林，“只砍不种，子孙们吃啥喝啥？”
“‘林’曾是最辉煌的篇章，也是最刺痛人心的字眼。”为了支援共和国建设，“林都”伊春，几十年来出产了大量木材。80年代末，历经40多年高强度开发的伊春，陷入了资源危机、经济危困的“两危”境地。
再也不能把过量采伐森林资源当作“金山银山”了！90年代，伊春市委市政府出台举措加快推动单一的“木头经济”向“林、农、多、加”复合型经济转变，过量消耗森林资源的势头得到扭转。2011年在年木材收入减少7亿元的情况下，伊春壮士断腕，率先在国有林区停止森林主伐，2013年又全面停止商业性采伐，彻底放下斧头锯。
森林以自己的方式回馈这片土地。2007年，伊春森林资源历史性实现了“长”大于“消”，近几年森林蓄积年均净增长1000万立方米，2017年已达3.2亿立方米。森林覆盖率也由天然林资源保护工程实施时的78.4%增长到如今的84.4%。
像保护眼睛一样保护生态环境——近10年来伊春主动放弃存在破坏生态风险的项目20多个；整治河道采砂、私设排污口等问题，连续14年城市集中饮用水源地水质达标率保持在100%；党政领导离任时如果生态环境账不合格，都将被问责……
靠林不吃林，向林下经济、旅游转变
不砍树，怎么富？停伐后的伊春不是没有困惑。独木已难支，更多“擎天之树”何处寻觅；路径有依赖，培育新发展动能谈何容易？
一组数据，可反映出停伐对伊春的冲击：2014年，伊春市全面停伐减少增加值15亿元左右，地方财政收入下降17.4%。
不甘贫守青山的林区人嗅到了外界的机遇：健康的森林食品、洁净的空气、世界面积最大的原始红松林。伊春靠林不再吃林，而是向吃林下、吃风景转变。
兴安岭上千般宝，不砍树来也能富！如今，依托星罗棋布的261个林下种植养殖基地，森林食品产业已成为支撑伊春绿色转型发展最靓的参天大树，预计到2020年产值将突破100亿元。
“这个夏天我们共接待游客13万人次！”旺季虽已过，但伊春九峰山养心谷景区经理吴雪仍难掩喜悦之情，“景区主打森林养生和休闲度假。除了呼吸新鲜空气、漫步林间水畔，游客还可以在这里学太极、吃药膳。”
“林都”待客不用酒，捧出绿色就醉人。“400万公顷浩瀚林海、每立方厘米富含3.5万余个负氧离子的好空气，就是我们最好的待客之礼。”伊春市旅发委主任王欣红介绍，2017年，伊春全年接待游客1258万人次，同比增长25.4%。
“昔日一木独大，今朝多点支撑！”伊春市委书记高环说，以森林生态旅游、森林食品、林都北药、木业加工、绿色矿山为主导的绿色生态产业体系正在加速构建，今年前三季度五项产业占GDP比重已达55.3%。
护生态、谋发展更要保民生
林业工人刘林英，终于不用在外奔波谋生了。
2013年伊春彻底停伐后，7万多名林业职工转岗，刘林英便是其中一员。不满足托底工资的她，选择出去闯一闯。一年多前，经人介绍，她在老家金山屯区一家景区找到了工作岗位，“一个月3500元，在家门口就能工作。”刘林英很满足。
如今，伴随着伊春绿色转型发展的进程，一套“向林中转、向林外转、向域外转，公益性岗位托底”的组合拳有效解决了停伐后职工就业问题。目前，伊春城镇登记失业率控制在4.5%以内，在岗职工月均工资由2000年的275元提高到现在的3027元，走出了一条“养林”与“养人”的双赢之路。
林区转型，护生态、谋发展更要保民生。天然林资源保护工程实施以来，伊春将83%以上的资金用于林区职工安置、社会保障和其他政策性支出——完成棚户区改造35.38万户、惠及75万人，人均居住面积翻了一番多；启动生态移民、推广集中供热，改善群众生活条件的同时，年直接减少因举炊、取暖而消耗的100万立方米木材……
10月21日，黑龙江伊春森工集团正式挂牌成立，延续60多年的政企合一体制彻底破冰。改革不停顿，发展不止步。伊春，向着建设更加有利于保护生态、绿色发展和改善民生的国有林区新体制新机制，迈出了坚实的一步。
《 人民日报 》（ 2018年11月16日 10 版）
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