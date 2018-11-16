改革吹来“醉清风”（改革开放40年·40个“第一”）

莫干山脚下的醉清风度假酒店，今年9月迎来首批游客。这家位于浙江省德清县莫干山镇的度假酒店，不仅坐拥青山绿水的好环境，它所在的地块，还是改革开放以来第一宗农村集体经营性建设用地入市项目。
从2015年8月24日项目业主取得该宗集体经营性建设用地的使用权，到2015年12月25日醉清风度假酒店项目开工，再到现在酒店竣工开业，全国首个“农地”入市试点项目结出果实。
“之前，因为没有土地使用权，既没法重新建设，也没法改变用途，2000多平方米的厂房、已投入的100多万元资金，就这样‘沉睡’在山里。”项目业主赵建龙感叹说。当时，莫干山镇仙潭村有一片镇办企业的废弃厂房，地块属镇集体所有。看好乡村旅游开发，赵建龙想将这里改造成民宿，但受土地性质所限无法实施。
农村集体经营性建设用地入市改革启动后，德清成为首批试点之一。2015年，随着莫干山镇产业定位向休闲度假、生态旅游转型，县人民政府批复的《德清县莫干山镇总体规划（2012—2020）》中，将该工业用地规划为旅游用地。
2015年8月26日，赵建龙拿到了县国土资源局发放的《中华人民共和国集体土地使用证》（浙江省德清经集用（2015）第00000001号）。这一地块面积4040.9平方米，总成交价307.1084万元，土地用途为商业服务业设施用地，土地使用权出让年限为40年。当天，县农业银行还给予赵建龙贷款授信，并发放贷款180万元。这也是全国第一笔集体经营性建设用地使用权抵押贷款。
如今，醉清风度假酒店已开始营业，项目累计投入资金5000余万元，预计年均纳税可达260万元。
在德清，农村土地制度改革不断走向深入。目前，全县已实现农地入市183宗，面积1347亩，成交金额3.32亿元，集体收益2.7亿元，惠及农村群众近18万人。在已入市的集体经营性建设用地上，一批精品酒店、乡村民宿和小微企业创业园、农产品加工等符合农村实际的项目，共实现有效投资近35亿元。
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