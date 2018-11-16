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大庆油田：赢得新的更大舞台（壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年）

本报记者  郑少忠

2018年11月16日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　汩汩喷涌的“黑金”，是共和国奔流不息的“工业血液”。开发建设59年来，大庆油田累计生产原油23.5亿多吨。

　　1959年9月26日，松基三井喜喷工业油流，标志着这个世界级特大型陆上砂岩油田的诞生。然而，历经近60年开发，困难渐渐显露：剩余储量开采难度加大，后备资源接替不足，开采成本高企。近年来，国际市场长期低迷的油价，更如雪上加霜。大庆油田还能走多远？

　　稳油增气、提质增效、内外并举，大庆石油人积极探索资源型企业可持续发展新路，赢得新的更大舞台。

　　实现从“一油独大”到“油气并举”

　　作为我国最大的石油生产基地，大庆油田曾实现原油5000万吨连续高产稳产27年、4000万吨持续稳产12年，被誉为世界石油开发史的奇迹。巅峰之后，“中年危机”悄然而至：新增可采储量难以满足持续稳产需要，导致储采失衡；长垣等主力油田步入特高含水、特高采出程度的“双特高”阶段，油越来越“散”、越来越“瘦”……逆境奋起，大庆油田要加“油”。油从哪儿来？

　　靠勘探“找”出来。面对后备资源不足、勘探对象日益复杂、发现难度增大等难题，大庆油田勘探系统打破思维定势。近两年，无论是老探区还是新领域新层系，都实现重大突破：松北富油凹陷常规油精细勘探高产井创历史新高；非常规致密油勘探及开发动用有序展开，开辟15个试验区，累计产油43.6万吨。

　　靠技术“驱”出来。“目前，全球平均原油采收率为33%。这意味着老油田的剩余储量依然相当可观。”大庆油田公司副总工程师程杰成说。多年开发，大庆油田已至高含水后期，采出的液体90%以上是水。采收率每提高一个百分点，都是难上加难。“我们的三元复合驱技术，可在含水率达98%的极限开采条件下，再提高20个百分点以上。”程杰成说。常规水驱，是注水入地把油“挤”出来；而三元复合驱，则是用碱、聚合物、表面活性剂组成的化学剂，把藏身岩石孔隙的油“洗”出来。这项技术已在大庆油田规模化应用，截至去年底，累计从岩缝里“洗”出石油2472.6万吨。

　　靠天然气“补”出来。近年来，大庆油田将天然气视为战略性、成长性工程来抓，不断加大天然气勘探开发力度，实现从“一油独大”到“油气并举”。

　　深化改革，迈向高质量发展

　　“从没想过油田还会亏损！”在油田工作30多年的采油班班长刘广军感叹道：“心里一下慌了。”作为资源型老国企，规模大、人员多、包袱重，资源禀赋变差，传统优势减弱。2016年，油田陷入历史上第一次整体性亏损。

　　历经低油价之痛，大庆油田更加明白：只有深化改革、提质增效，才能抵御风险，迈向高质量发展。

　　今年初，大庆油田公司职代会把改革作为一个单独章节重点论述，既是总体部署，又有指标要求。聚焦重点领域，攻克那些难啃的“硬骨头”——关键业务重组、机关机构精简、产业结构调整、亏损企业治理……发展的内生动力正在释放。

　　目前，油田总部机关改革任务已完成。机关部门减少56.5%，机关人员减少31.5%。

　　机关做减法，创新做加法。不久前，勘探传来捷报，双68井喜获高产工业油流，这是松辽盆地外围首口自然日产能超百立方米的探井，也是大庆探区自1973年以来自然日产能超百立方米的又一口探井。这一成果，源自科技创新的突破。中国石油天然气股份有限公司副总裁、大庆油田党委书记孙龙德介绍，近年来，大庆油田坚持把创新摆在发展全局核心位置，加快核心技术攻关，着力打造创新驱动引领发展的新支撑。今年，大庆油田提出了“科技贡献率达到60%”的目标。

　　在大庆油田，“一切成本皆可降”的理念深入人心。坚持向管理创新要效益，开源节流降本增效，强化全要素精益成本管控，油田注水量同比下降1.5%，用电量同比下降1%；产液量年增幅0.7%，创近10年来新低。

　　拓展国际市场，叫响大庆品牌

　　在乍得潜油电泵项目上，来自大庆油田的“力神”品牌知名度与忠诚度持续提升，连续8年电泵一次投产成功率100%，累计收入2.9亿元。

　　自1998年进入国际市场以来，大庆油田海外业务项目已覆盖26个国家和地区，拥有3900名员工，其中外方人员占比超60%。

　　近年来，大庆油田抓住“一带一路”机遇，大踏步、快节奏地“走出去”，构建起做大中东、深耕非洲、发展中亚、拓展亚太、介入美洲的市场格局。今年前三季度，大庆油田实现海外市场收入79.89亿元，同比增长26.5%；获得海外权益产量451.32万吨，同比增长12.67%。

　　特色技术，加重合作砝码。通过开展技术推介、技术交流等方式，海外开发技术服务业务快速增长，合作范围不断扩大，在开发苏丹市场的基础上，拓展了哈萨克斯坦、俄罗斯市场，并与东帝汶、科威特、阿联酋、印尼等国家石油公司签订了油气合作备忘录或达成合作意向。

　　油田服务，拓展高端市场。目前，大庆油田工程技术服务已进入多个国家和地区，逐步形成以中东为主，覆盖非洲、中亚等国际高端市场的开发格局。今年前三季度，油服业务实现收入79.9亿元，同比增长26.6%。今年前三季度，工程建设海外业务收入6.93亿元，同比增长61.9%。

　　装备制造，叫响大庆品牌。今年以来，大庆油田共获得64台加拿大市场抽油机订单，并首次敲开南美市场大门，获得5台秘鲁市场抽油机订单，海外市场订单与去年同期相比增长两倍多。

　　随着油价回暖，石油行业持续放晴。今年前三季度，大庆油田亮出喜人成绩单：实现国内外油气产量当量3086.8万吨，其中国内生产原油2388.87万吨、天然气30.95亿立方米，这是量。再看质，营业收入、利润总额、税费同比分别增长15.39%、184.63%、55.77%，创2015年以来同期最高水平。数字背后，是7万多台抽油机不舍昼夜、奏响大庆精神的奋进乐章。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月16日 11 版）
(责编：马昌、曹昆)
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