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一线城市二手住宅价格全线下调

2018年11月16日08:05  来源：经济参考报
 
原标题：一线城市二手住宅价格全线下调

　　15日，国家统计局发布10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况数据显示，一二三线城市二手住宅价格涨幅均现回落。四个一线城市二手住宅价格全线下调，环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海和广州均下降0.2%，深圳下降0.6%。

　　二三线城市方面，统计局数据显示，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅比上月分别回落0.1和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

　　国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，15个热点城市新建商品住宅销售价格同比下降的城市有3个。具体来看，10月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个，与上月相同，最大降幅为0.5%；上涨的13个，增加2个，最高涨幅为2.5%。同比下降的城市有3个，比上月增加1个，最大降幅为1.0%；上涨的12个，与上月相同，最高涨幅为13.3%。

　　中原地产首席分析师张大伟认为，10月统计局公布的70大城市房价最大的特点是，二手房价格出现了明显变化，多达14个热点城市二手住宅价格出现了下调。

　　具体来看，天津、丹东、泉州分别环比下调0.1%；北京、上海、广州、石家庄、三亚等7个城市环比下调0.2%；宁波环比下调0.3%；厦门下调0.9%。

　　张大伟表示，二手房市场的价格更代表市场真实价格，特别是一二线热点城市，二手房成交量占比已经过半，北京上海二手房市场成交占比已经超过市场总成交的80%。

　　而价格有所松动的最大表现，则是买方整体议价幅度明显增大。麦田房产报告显示，根据北京麦田成交房源价格监测数据，客户议价（成交价/最后一次报价-1）为-5.9%，较上个月下滑0.3个百分点，客户议价空间为2018年以来的最高水平。

　　报告指出，在双方议价中降价房源比例达到95%。其中，降价幅度在5%以内的成交房源占比为45%，降价幅度在5%-10%的成交房源占比为35%，降价幅度在10%以上的成交房源占比为14%，占比是今年来的高位。

　　值得注意的是，虽然楼市已进入买方市场，但从房价指数来看，仍处于过热区间。上海易居房地产研究院研究员王瑾钊表示，全国房价指数环比增幅在连续10个月停留在“合理”区间之后，5月回到“偏热”区间，6月触及“过热”区间，7、8月完全进入“过热”区间，9、10月则处在“偏热”和“过热”区间之间，房价上升势头依然存在。

　　因此，未来各地应继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，促进房地产市场逐步回归理性。

(责编：杨曦、李栋)
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