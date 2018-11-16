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国内油价今日或创近四年最大降幅 每吨降超400元

程春雨

2018年11月16日08:06  来源：中国新闻网
 
原标题：国内油价今日或创近四年最大降幅 每吨降超400元

　　国际原油期货价格走势图。

　　国内新一轮成品油调价窗口将于11月16日24时开启。机构预测，国内油价将迎来近4年最大降幅，汽柴油价格降幅超400元/吨。

　　近期，国际油价表现持续疲软。WTI原油期货出现连续12个交易日收跌，创史上最长连跌纪录，11月13日更是出现罕见大跌。

　　由于美国表态反对欧佩克(OPEC)减产、沙特10月产量超过减产承诺水平、美国原油产量持续走高，13日，WTI主力原油期货合约收盘跌7.07%，至55.69美元/桶；布伦特主力原油期货合约收盘跌6.63%，至65.47美元/桶。

　　11月14日，欧佩克及相关产油国讨论2019年最多减产140万桶/日的计划影响下，国际油价止跌，小幅反弹。截至14日收盘，WTI主力原油期货合约收报56.25美元/桶；布伦特主力原油期货合约收报66.12美元/桶。

　　受国际油价大幅下挫影响，卓创资讯成品油分析师郑明亚说，距离调价仅剩一个工作日，后期国际原油价格无论涨跌，国内本轮成品油零售限价“二连跌”已是板上钉钉。

　　资料图：山西太原一加油站内，私家车主排队加油。 中新社发 韦亮 摄

　　隆众资讯预计，本轮国内油价对应的下调幅度为445元/吨；金联创和中宇资讯则测算，对应汽柴油价格下调470元/吨；卓创资讯预计对应汽柴油下调460元/吨，折合升价，92#汽油下调0.36元/升，0#柴油下调0.39元/升。

　　根据机构的统计，若国内油价本次降幅超400元/吨，将为2014年12月26日以来的最大降幅。调价过后，2018年的调价格局将变为“十三涨九跌一搁浅”。

　　油价未来会怎么走？隆众资讯油品分析师李彦表示，目前市场忧虑加剧，第四季度油价整体表现弱于第三季度将是大概率事件，但由于供需关系的改善以及美伊关系的不确定性，国际油价难出现崩塌式的下滑，布伦特原油期货在60美元/桶之上依然会获得底部支撑。

　　金联创原油分析师韩政己也认为，短期原油市场暂时恐难迎来实质性的利好提振。美国原油库存已连续7周增长，本周公布的库存数据一旦出现再度大幅上升，将再度打压油价。而12月6日的欧佩克会议可能会做出再度减产以稳定原油供需平衡的决定，对油价形成支撑。 (程春雨)

(责编：杨曦、李栋)
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