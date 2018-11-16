人民网>>财经

租车出游很火爆，自驾游能否“一路畅通”？

2018年11月16日08:06  来源：人民网-人民日报
 
原标题：租车出游很火爆，自驾游能否“一路畅通”？

　　预订

　　在线预约很方便，行业监管待完善

　　租车平台应进一步完善管理方式，特别是汽车安全的管理，例如定期检查汽车安全性能、及时维修受损车、强制报废危险车，确保租车人的安全

　　“去新疆自驾游是一次难忘的经历。”家住广东珠海市拱北区的田宇说，今年7月，他和朋友在新疆租车游玩了7天，到了天池、吐鲁番、博斯腾湖、独库公路南段、伊犁、赛里木湖、克拉玛依等景点。“这是我第一次租车自驾游，感觉还挺顺利的。”

　　田宇说，夏季新疆自驾游很火爆，他提前一个多月在某款租车APP上预订汽车时，当地大部分提车点的车已全部预订完，只有个别距离较远的提车点还有少部分车型，于是赶紧下了订单。“车太紧俏了，没的选。价格虽然贵一些，但还能接受。”田宇说。

　　“在提车点办理取车很方便。”田宇说，乘飞机到乌鲁木齐后，按预定时间来到提车点，签合同、交押金，又查看了汽车的基本情况，就可以开车出发了。

　　租车自驾具有便利、灵活、舒适等特点，受到很多游客特别是年轻人的喜爱。据中国旅游车船协会等机构的统计，2017年全国旅游市场中自驾游占比超65%，全年自驾游出游累计超31亿人次，其中以亲子、家庭、情侣自驾比例最高，自驾游成为假日出游方式的首选。

　　北京联合大学旅游学院副教授曾博伟说，自驾游的条件在不断成熟，全国公路建设不断完善，特别是高速公路通车里程快速增长，将旅游景区与城市连起来；旅游景点的道路、停车场、酒店等相关配套软硬件设施日趋完备，汽车通达性提高。

　　移动互联网技术的发展，让租车、导航、订酒店等服务更便利，增加了人们租车自驾的积极性。据介绍，携程旅游平台已经开通覆盖330多个国内城市、全球200多个国家的租车自驾服务，有8万多家门店、500多万辆车供消费者选择。

　　租车自驾很火爆，但也存在一些问题。比如，有消费者反映，提前订车到店被告知无预订车型导致旅游计划泡汤，租车平台在旺季车型单一、价格过高，租车质量无法保证等。

　　业内人士表示，租车行业的监管还不完善，缺乏统一的协调管理部门，有些租车平台的内部管理也有问题。作为服务提供方，租车平台应进一步完善管理方式，特别是汽车安全的管理，例如定期检查汽车安全性能、及时维修受损车、强制报废危险车，确保租车人的安全。

　　途中

　　参观游览更自由，途中尴尬也不少

　　有的公路限速很低，有的景点没有停车设施，游客在狭窄的路边停车拍照，增加了自驾游途中的风险

　　熊亮是湖南邵东县一名医生。今年10月3日至4日，他开车带着家人去郴州市，游览了东江湖、飞天山地质公园、鹅婆寨等地。“这些景区面积很大，景点分散，只有开车玩才轻松。”熊亮说。

　　熊亮从家里开车到郴州，全程近350公里，基本都是高速公路，跟着导航走，开车很顺利。“虽然下高速以后，去景点的路况变得有点复杂，但有了导航，加上看道路标识，能很容易找到景区入口。”

　　熊亮发现，现在景区道路越来越人性化了，各种道路标识增加了很多。景区内停车比较方便。如果附近有景点，道路边往往会建一个大的停车坪，他和家人可以停下车欣赏风景，并拍照留念。

　　“考虑到国庆长假期间景区内的酒店价格太贵，我在网上订了离景区最近县城的酒店，价格比较实惠，条件也不错。”熊亮说，自驾游全程吃饭、住宿都没有遇到什么问题。

　　近年来，我国景区道路建设速度不断加快。一些偏远的景区也通了高速和高等级公路，成了热门景点，例如湖南矮寨特大悬索桥、张北草原天路等，吸引了大量自驾游客。各地政府也大力建设景区公路。比如，《河北省旅游公共服务体系规划》提出，到2020年，将实现全省5A级景区、国家级旅游度假区通高速公路，4A级景区、省级旅游度假区、特色小镇实现二级及以上公路通达，彻底解决景区“最后一公里”问题。

　　田宇说，即使在新疆天山山腰处海拔2000多米的大龙池景点，手机信号都很好，还能上网，附近的独库公路旁设有几处较大的停车坪供游人停车休息、欣赏美景；在博斯腾湖畔建有度假村，购票后，游客开车进入，可以吃饭、住宿、欣赏沙漠湖景。

　　但是有些游客自驾游遇到高速公路维修，限速很低，甚至堵车，出游的兴致大打折扣；有些游客看到了好景点却找不到停车的地方，只能冒险在狭窄的路边停车拍照，险象环生；有些游客在线预订酒店，到地方后发现没有了，其他酒店全满，只能在车中过夜……

　　曾博伟认为，有关部门应完善自驾游服务，比如及时提供天气、路况等自驾游公共信息，建设足够多的道路指示标牌，增设和拓宽景点停车坪，鼓励汽车旅馆的发展等。“自驾游有一定的风险，建议游客尽量不要去经常发生泥石流、雪崩等自然灾害的地方自驾游。自驾游之前要注意查看天气和路况信息。如果长途开车，要注意对汽车进行保养和安全检查，排除车辆本身的问题。最好约两三个都会开车的人一起去，轮着开车，减少疲劳驾驶。开车时遵守交通规则，晚上最好不要赶夜路。”

　　还车

　　超时退租麻烦多，一不小心多花钱

　　租车平台应不断提升服务水平，杜绝不合理条款，让消费者提车开心、开车放心、还车顺心

　　“取车很方便，没想到还车却遇到了麻烦。”田宇说，自己与租车平台约定晚上7点去提车点还车。没想到他在回乌鲁木齐高速上遇到了道路维修，限速很低，最快每小时只能开60公里，有的路段还堵车。他紧赶慢赶，最后晚上9点半才还上了车。

　　“一开始，还车点的工作人员说我们迟到了，原来7天的套餐要变更为日租来收费。”田宇算了一笔账，原定7天的套餐，每天收费700元，如果按照日租收费，每天收费是900元，这样一共要多付1400元。“我们就迟到了1个半小时，套餐变更就要多付1400元，明显不合理。”

　　还车点的工作人员坚持要变更套餐，田宇不同意。他打电话到该租车平台的客服中心，说明了情况。客服人员表示，自己不能做决定，于是找到了公司有关负责人。该负责人认为田宇的迟到属于特殊原因，决定维持原来的套餐，只加收50元的迟到费用。这样，田宇才同意交费还车。

　　业内人士表示，一些租车平台与消费者签订合同中的个别条款合理性确实差一些，对消费者不利，而对租车公司更有利。他认为，消费者由于客观原因还车迟到了，可以按超过的时间收费，或者收取一定的迟到费用，而不能更改整个套餐，让消费者的支出大大增加。

　　有些消费者很困惑：想在一个城市租车，在另一个城市还车，但很多租车平台做不到这一点，要求必须在同一个城市还车。

　　“这是个市场行为。”曾博伟分析，目前租车市场还不够大，假如一个租车公司分别在A、B两个城市提供租车服务，如果乘客都把车辆从A市开到B市，那么会导致A市无车可租。如此一来，租车公司就必须再投入较大成本，将车辆再拉回A市，这从经营的角度来讲是不划算的。随着市场不断增大，租车的游客越来越多，异地还车可能更加普遍。

　　携程租车平台相关负责人表示，对于租车平台来说，要进一步挖掘供应商的服务优势，为用户提供更合口味的优质服务。携程租车每段时间会通过调研了解用户新需求，帮助供应商更好地改进和完善服务。

　　“租车自驾游越来越流行。租车平台在获取利润的同时，也应不断提升服务水平，杜绝不合理条款，让消费者提车开心、开车放心、还车顺心。”曾博伟说，未来随着人们休息时间增加、交通进一步便利化，自驾游还会迎来新一轮发展。

(责编：杨曦、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved