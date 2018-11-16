原标题：一带一路参与国民众谈中企:是蜜糖,带来好福气

“中国企业给我们带来了好福气咧！”(一带一路360行)

在印尼萨里拉萨餐馆里，店主玛尔塔正在做菜。

本报记者 管克江摄

金边免税店里，贡森繁(右一)正在和同事练习中文对话。

本报记者 赵益普摄

中国印尼综合产业园区青山园区俯瞰图。

本报记者 管克江摄

“共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界。”共建“一带一路”为参与国家培育了许多新行业，使参与国家传统行业也焕发出新生机。当地民众的“饭碗”多了，腰包鼓了，生活富裕了，日子也更有盼头了。

自今日起，本报推出“一带一路360行”系列专版，展现“一带一路”建设为参与国家民众生活带来的积极变化，讲述“一带一路”合作的动人故事。

餐馆店主玛尔塔——

“中国企业就是块蜜糖，吸引着全国的人才”

本报记者 管克江

早上5点，天刚蒙蒙亮，印尼小餐馆店主玛尔塔就骑上摩托车出门了。菜市场已经开张，她要去采购食材。“螃蟹要活的，鱼鳃得红，蔬菜得刚摘的。”八九点回到餐馆，玛尔塔赶紧带着伙计们择菜、洗菜。再过一个多小时，就该有客人来就餐了。玛尔塔兼任大厨，煮螃蟹、炸鱼、炸丸子都是她的拿手菜。

这里是印尼中苏拉威西省摩罗瓦力县法土菲亚村，坐落于远离首都雅加达的一个小岛上。玛尔塔的餐馆名叫“萨里拉萨”，意思是“味道的本质”。餐馆临着村里唯一的公路，周边都是店铺：摩托车修理铺、杂货摊、服装店、鞋店等。餐馆门脸不大，摆放着六七套桌椅。在村里这就是大馆子了。

中午客人不算多，因为真正的忙碌在傍晚。下午3点刚过，玛尔塔一头扎进后厨，专心照看她的一口铁锅：热气蒸腾中，一只只大螃蟹的青壳已变成诱人的红色。

“我的选择太对了。原来的餐馆大概35平方米，雇了两个帮工。现在我的餐馆有300平方米，雇7个员工”

忙完手头的活，玛尔塔拽过张凳子，聊起了她的生意经：这里以前是知名的穷地方，交通很不方便，也没有什么产业。除了些渔民，年轻一点的都出门打工了。我前些年在县城开餐馆，发现有一拨一拨的工人来买电视机。一打听，村里开始建钢铁厂了，他们都是厂里的工人。我就想，钢铁厂是大企业，不如来这里开餐馆试试。

玛尔塔中等身材，脸庞黝黑。因为经常干活，手指骨节显得有些粗大，两只镶宝石的金戒指紧紧箍在手指上。

“这是4年前的事。现在看，我的选择太对了。原来的餐馆大概35平方米，雇了两个帮工。现在我的餐馆有300平方米，雇7个员工。来这里吃饭的主要是园区工人。因为他们收入高，点菜的时候都大方。特别是月初发工资的时候，店里生意特别火。有时候一天能卖1000多万印尼盾(约合人民币4565元)。”玛尔塔说，由于餐馆不够大，客人吃饭都得排队，所以餐馆推出了送餐服务，每天要忙活到晚上11点。

给餐馆带来生意的是中国印尼综合产业园区青山园区。2013年10月，习近平主席对印尼进行国事访问。在两国元首见证下，中国青山钢铁旗下的上海鼎信集团和印尼八星集团签署了合资设立印尼青山园区和首个项目SMI年产30万吨镍铁项目入园协议。如今，这里已经建成全球产业链最长的大型不锈钢生产基地，年产300万吨不锈钢产品。园区内6家工厂全部投产后，年产值可达60亿美元。

得知访客中有园区项目现场的负责人金振祥，玛尔塔笑意盈盈地感谢他：“中国企业给我们带来了好福气咧！”玛尔塔的先生布迪现在给园区跑运输外包。她还介绍了不少亲戚朋友到这里上班。

“我也希望中国企业在这里越来越好，永远待下去。这样我们就有更多的机会”

玛尔塔有3个孩子。大儿子获得了园区提供的奖学金，正在万隆电信学院就读，毕业后准备到园区当网络工程师；二女儿在日惹大学念行政管理；小儿子留在老家上小学。

对于全家的未来，玛尔塔有盘算：“我早就想好了。园区建设得这么好，今后还会有大发展。我已经在旁边买下一大块地，明年就盖大楼房。楼下是700平方米的餐厅，楼上我自己住。另外，我在海边买了块地，准备盖旅馆。来这里工作和探亲的人总得有住的地方吧？”玛尔塔说，将来女儿学校毕业，就女承家业，帮着打理餐馆和旅店。“现在我这里的房子是租的，不够宽敞。小儿子只能交给老家的奶奶带。明年搬了新房，我就把他们都接过来。”

这番话听得金振祥也不由得竖起大拇指：“你的决定还真有远见。我们已经有两万多名员工了。今明两年还准备再招一万人。为了不和你们抢生意，我们不在园区盖宿舍、建餐馆，给周边村庄的人们创造工作机会。祝你的生意越来越红火。”

“我也希望中国企业在这里越来越好，永远待下去。这样我们就有更多的机会。”

2015年，印尼总统佐科前来参加了 SMI年产30万吨镍铁项目投产仪式。他高度评价青山园区让印尼和中国互利共赢。以前这里的矿石出口每吨只卖26美元，但是在当地建厂后，不锈钢出口每吨可卖2600美元。这不仅为印尼贡献了大量税收，而且留下了完整产业链，创造了就业机会。金振祥表示：“印尼各界对我们的项目非常支持，因为这是共建‘一带一路’的典范项目，对各方都有实实在在的好处。”

玛尔塔接过话头：“这个好处我们都有体会。刚开始附近两三个村的人口加起来不到5000，现在有5万多。除了园区工人，还有很多来这里做生意的。原来因为没有电，一到晚上就黑漆漆的。现在晚上灯火通明，人来人往。难怪我们县劳动局长说，中国企业就是块蜜糖，吸引着全国的人才。”

“在这里做这么大投资，还让孩子们放弃大城市的发展，布迪同意吗？”我们问。“家里我管账。盖房子、买电视、买家具，都是我说了算。”玛尔塔拍着胸脯，神情满是得意，“我虽然不是这个村的，但也是同一个县。这里毕竟是家乡，待在这里，看着它越来越兴旺，心里也高兴。布迪也是这么想的。”

正说得热闹，隔壁“漂亮鞋店”的售货员赫鲁来串门。赫鲁来自爪哇岛，听了朋友的介绍，坐了好几天的轮船和汽车来找工作。她在这家鞋店打工的薪水比在老家少赚1/3。不过赫鲁说她不在乎，因为自己为的是以后能来青山园区工作。“在园区工作，工资比别的地方要高一大截，各方面保障也好。两个月前我就递了简历，希望到中控室上班。能帮我问问这种情况要等多久吗？”金振祥回答，这段时间园区已经收到上万份简历了，招聘方面还需要再耐心等等。“中控室里头工作情况啥样？值夜班多吗？”赫鲁拉着大家问这问那，直到鞋店来了客人，才不舍地离开。

下午5点，青山园区的工人们换班了。头戴黄色或白色头盔、身穿各色服装的工人们说笑着。他们驾驶的数千辆摩托车从路那头驶来，如同一条彩色的河流，流淌不息。落日余晖斜照在人们身上，就像镀上了一层金色。

免税店员工贡森繁——

“中文是改变命运、实现梦想的金钥匙”

本报赴柬埔寨特派记者 赵益普

午饭过后，一些生活悠闲的柬埔寨人习惯睡上一觉，但是贡森繁已经骑着摩托车去上班了。从家到公司有1小时路程，他一点不觉得辛苦。因为“只要在中免努力工作，生活肯定会越来越好”。

“连工作中很少用到中文的清洁工阿姨坎娅都主动来到培训室，跟着年轻人一起学起了单韵母、复韵母、鼻韵母”

贡森繁口中的“中免”，是中国免税品集团(柬埔寨)有限公司。2016年，中免开设了金边第一所市内免税店——金边免税店。贡森繁从一开始就在金边免税店上班，如今已是店内的“元老级”人物了，成为一名管理着30多人的销售经理。

下午不到1点，贡森繁就抵达公司了。今天他上晚班。看上班时间还早，他习惯性地走向培训室。还没进门，就听到里面传来中文对话：

“您好！欢迎光临。请问，有什么可以帮您的吗？”

人事经理万利正给新入职的20多位柬埔寨员工培训中文。近年来，到柬埔寨旅游的中国游客越来越多，也给暹粒、西哈努克港、金边的免税店带来了商机。会中文成为在柬埔寨免税行业工作的必备技能。“每一名公司员工都要学习中文，这一关必须过。”万利说。中免会为每一批新入职员工开设为期两个月的中文培训班，有时也请当地孔子学院的老师来上课。

刚入职时，贡森繁没有任何中文基础。“中文非常难，一句话可能有好几个意思，刚开始学时我经常搞混。”贡森繁和“师弟”“师妹”们分享自己学中文的秘诀：“建议大家多看中国的电视剧，比如《三国演义》《白蛇传》，还有成龙、周星驰的电影。这些都是我当年特别爱看的，对提高中文水平帮助很大。”他的建议得到了大家的热烈回应。销售员阿荣立刻掏出手机，展示自己最近正在使用的中文视频播放软件。

中文在金边免税店到底有多热呢？“连工作中很少用到中文的清洁工阿姨坎娅都主动来到培训室，跟着年轻人一起学起了单韵母、复韵母、鼻韵母。中文不仅仅是一种技能，更是改变命运、实现梦想的金钥匙。”贡森繁说。

整个金边免税店有280多名员工，近270名从本地招聘，包括万利。工作环境好、平均工资是当地水平的两三倍……越来越多的朋友开始向贡森繁打听，如何才能学好中文进入中免工作。万利说，随着中国企业越来越多地来到柬埔寨投资，会中文的柬埔寨年轻人几乎成了就业市场上的“香饽饽”。光是金边免税店一家，每年都要收到近千份简历。

“促进民心相通、增进中柬人民的友谊非常重要”

在免税店的员工茶水间里，有个用一张张照片拼成的心形照片墙。“这是我们举办团队活动时的照片，有郊游的、聚餐的、拔河比赛的……”万利指着照片墙。

贡森繁也凑了过来，“那张照片是我们去福利院做活动时的留影。”照片中，福利院的孩子们从中免志愿者手中接过五彩斑斓的气球，笑容在一张张稚嫩的面孔上绽放。在他们身后，白色的横幅上用中柬双语写着“一份爱心，一份希望”。

细看这面照片墙，孩子们的照片出现了很多次。“从2016年12月起，我们公司就开始组织员工去高棉儿童艺术福利院做公益活动。到今年3月，活动已经做了5次。”贡森繁说。

中免还以企业名义面向社会广招志愿者，并呼吁柬埔寨各界爱心人士关爱儿童、关注困难群体。在各界帮助下，福利院最初破败不堪的小茅屋，变成了宽敞结实的大房子。

“感谢我的中国同事们，他们愿意花这么多时间来陪伴孩子们。他们非常有爱心。”贡森繁说：“虽然中免是一家中国企业，但它对柬埔寨儿童的关怀表明，爱心是无国界的。”他提起中免公司负责人经常对员工们说的话，“中国企业响应‘一带一路’倡议来到柬埔寨，在当地要承担起社会责任，促进民心相通、增进中柬人民的友谊非常重要。”

“在中免努力工作，升职加薪都是有希望的”

从下午2点开始上班，贡森繁手里的活儿一个接一个没停过。在他负责的化妆品区域里，各种化妆品品牌琳琅满目。远远看到一位中国男顾客在货架前徘徊，看看手机，又看看货架上的瓶瓶罐罐，一脸茫然。贡森繁迅速走过去，“您好，请问您需要什么商品？”根据顾客手机中的照片，他一下子就从一堆化妆品中找到了对方想买的产品。“你会说中文，太好了，谢谢！”顾客连声感谢。在贡森繁的协助下，这位顾客手机中“天书”般的化妆品购物清单很快都找到了对应商品。

晚上10点，金边免税店按时关门，员工们也都下班回家。贡森繁每次都是最后一个离开：他要核对、处理当天的销售单据。

完成全部收尾工作后，贡森繁打了个哈欠，伸了伸懒腰，看了一眼手表，才发现已经快11点了。“爸妈平时晚上9点就睡了，现在回去肯定会打扰他们。我今晚去附近朋友家睡。”他家是老房子，面积不大。爸妈和弟弟妹妹都在客厅里打地铺，唯一一间小卧室留给了家里的“顶梁柱”贡森繁。

贡森繁已经24岁了，用妈妈的话说“早该结婚了”，不过他有自己的打算。“现在的任务是好好工作，努力赚钱。将来能在金边城里为家人买一栋大房子，让他们不用再打地铺。”说起未来，他很有信心，“只要在中免努力工作，升职加薪都是有希望的。”

晚上11点，贡森繁骑着摩托车驶入了金边灯火闪耀的夜色中。偌大的金边城古老而又生机勃勃。在这里，贡森繁和他的同事们学习中文、勤奋工作，努力创造丰富多彩的人生。

版式设计：张芳曼

(责编：杨曦、赵爽)