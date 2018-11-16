原标题：重大项目投资要积极向民营资本开放

今日社评

本报特约评论员

引导民营资本进入重大项目投资领域，不是要求这些项目只能由民企来承接，而是要坚持市场化原则，让民营企业能够和国资国有企业站在同一起跑线上公平竞争。要充分利用好负面清单管理制度，坚决破除阻碍民营企业发展的“旋转门”“弹簧门”。

国家发改委新闻发言人孟玮昨天在宏观经济运行情况发布会上介绍，为应对经济增速放缓的问题，国家发改委要聚焦精准补短板，不断提高投资效益，确保有限资金投向关键领域，对保持经济平稳健康发展和提高长期综合竞争实力发挥积极作用。发改委要进一步加强重大项目储备，进一步加快推进重大项目前期工作，进一步加大资金筹措力度，进一步调动民间投资积极性。(相关报道见A3版)

近几年，随着经济转型不断推进，重大投资有所压缩，但不等于完全关闭投资，特别是城乡基础设施建设的投资，仍然在有条不紊地推进。中央提出供给侧结构性改革目标，针对我国城乡基础设施建设中的短板，尤其是在经济相对落后的中西部地区，继续推进一批重大投资项目落地，可以提高一些地区的基础设施建设水平，有助经济增速保持在合理区间。因此，适当扩大基础设施建设投资，储备一批重大项目，已成为中央今后一段时间调控经济的一个明确要求。

适当增加投资，也要注意避免重复以往走过的弯路。我国多年出现的投资扩张，后果之一是一些地方政府为此背上了沉重的债务，所以发改委在昨天的发布会上重申，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。故此，地方政府要在扩大投资方面有所作为，迫切需要打开新的视野。

最近中央召开民营企业座谈会，全国上下出现了支持民营企业发展壮大的热潮，各地方和各行业主管部门都出台了从本地区、本行业实际情况出发制订的优惠政策。目前储备的一些重大项目在陆续推出时，有必要以更开放的姿态引导民营资本进入，这既可以避免地方政府再度为投资扩张而背上沉重债务，也可以为民营企业发展壮大提供市场空间。在当前新的市场条件下推出一些重大项目，需要产生比以往更丰富的效能，除了有助于经济增速保持在一定水平，还应该起到支持民营资本发展壮大的重要作用。

当然，引导民营资本进入重大项目投资领域，不是要求这些项目只能由民企来承接，而是要在坚持市场化原则的前提下，让民营企业能够和国资国有企业站在同一起跑线上公平竞争。具体来说，就是要充分利用好负面清单管理制度，坚决破除各种阻碍民营企业发展的“旋转门”“弹簧门”。

昨天的发布会披露了一个重要信息：国家发改委和商务部经过近两年试点，已经修订形成《市场准入负面清单(2018年版)》，目前已上报党中央、国务院。负面清单管理制度是深化放管服改革和优化营商环境的一个重要内容，这一制度近几年在上海等地建立的自贸区已有很好的实践，而由国家发改委和商务部在国家层面制定的负面清单，理应有更开放的原则，民营企业等非公资本可以进入的领域也一定更宽广。期待这份最新版负面清单经党中央、国务院批准公布后，各地都要不折不扣地执行，使民营资本能够在公平竞争的平台上，理直气壮、心情舒畅地进入重大项目的投资领域。

我国民营资本的实力虽然越来越强大，但有些投资项目看着诱人，单靠民营资本还是“吃”不下来。为切实支持民企发展，金融机构要以更高热情向民营企业提供融资支持。近段时间，央行、银保监会都已积极表态，并出台了一些很实用、有效的政策举措，要加大对民营企业特别是中小微企业的金融支持，这种金融支持不应局限于为民营企业提供短期资金，更要为民营企业参与重大项目投资提供中长期信贷支持。

未来一些重大项目推出的时候，还可以采取灵活多样的手段向民营企业开放。比如采取民资和国资混合制的方法来参与重大项目，不仅能够更好地推进项目实施，而且能够让民营企业更多分享到投资重大项目所产生的红利。

(责编：杨曦、赵爽)