原标题：各大院线负责人呼吁 影院不要把排片权都交给互联网

各大院线负责人呼吁 影院不要把排片权都交给互联网

如何看待院线制改革在中国电影产业发展中起到的作用？互联网、金融业对院线、影院和电影市场的影响，是否会引发垄断？近日，纪念改革开放四十周年国家电影智库系列沙龙之“不忘初心：中国电影院线制改革十六年”在北京电影学院举行，来自国内各大院线的负责人、相关专家纷纷发言，呼吁院线不要把定价权、排片权等都交给互联网。

“2002年院线制实行之前的中国电影市场年票房不足10个亿，观影人数很少，国产数量七八十部。实行院线制之后，电影市场才开始回暖，一路高歌猛进，票房涨到今年的600亿元左右。”华夏电影副总经理黄群飞如此概括院线制为中国电影市场发展作出的贡献。在他看来，中国院线目前遇到的困难是行业发展的正常周期现象，只要坚持改革开放，中国电影市场就会真正爆发。

从2014年开始，互联网介入电影行业，很多影院只顾享受互联网带来的红利，把本身应该具备的职能拱手让出。万达影视CEO姜伟认为，“如何与发行方做结合，而不是把市场、定价权、排片权、结算权全部交给互联网。”他坦言，在短期内影院享受了互联网带来的红利，但从长远角度来说，影院才是电影放映的本体，与发行更加紧密的合作，才是电影产业的未来。

(责编：杨曦、赵爽)