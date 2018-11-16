空心菜重金属含量一定超标吗？

蔬菜重金属含量高低、是否超标，由产地环境决定。只要生态环境中土壤、水源等重金属不超标，就不用担心。我国已建立起一整套严格的蔬菜质量安全把控体系，消费者在正规菜市场、商场、超市购买的空心菜，可以放心食用

不久前，一个几年前的视频节目又在网上火了起来，视频名字很吓人：《“毒中之王”蔬菜竟是它！目前正大量上市，去毒方法要记牢！》视频里所说的“毒中之王”，是指空心菜。节目中的“营养师”声称，“空心菜是吸收农药和铅等重金属最厉害的蔬菜”“国外都拿空心菜净化土壤用，没人吃”。此消息一出，很多吃惯了空心菜的消费者感到不安：真相果真如此吗？以后还能不能放心地吃空心菜了？

空心菜当真是吸附重金属和农药残留最多的吗？这种说法是站不住脚的。

首先，土壤环境中的重金属很多。空心菜可能对某一种重金属的吸附能力相对较强，但对其他重金属的吸附能力就比较弱。广州市一项研究发现，油麦菜对镉的富集能力就比空心菜强。江苏省相关机构曾选取了包括空心菜在内的5种蔬菜送到检测机构检验，结果显示每种重金属含量最高的蔬菜各有不同。

其次，某种蔬菜对重金属富集能力强，也不一定意味着它所含的重金属就一定超标。科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说：“重金属含量高低、是否超标，由产地环境决定。只要生态环境中土壤、水源等重金属不超标，就不用担心。”在江苏省相关机构的检测中，5种蔬菜虽然都含有一定的重金属，但其含量远远低于国家安全限量标准。国家对砷的限量标准是每公斤不超过0.5毫克，检测发现每公斤空心菜砷含量只有0.017毫克。

事实上，一些外国人不吃空心菜，完全是饮食习惯的原因。且不说不同国家，即便同一国家不同地区，对于不同的蔬菜也有不同的偏好。因为有外国人不吃空心菜就说空心菜有毒，这完全是搞错了因果关系。

现在，我国已建立起一整套严格的蔬菜质量安全把控体系。在土壤检测、选种育苗、生长过程中农药的使用等环节，国家都有明确的标准；在上市前，市场监管、商务等有关部门会严格抽检；一直到摆上百姓餐桌前，都有相应的把关程序。消费者在正规菜市场、商场、超市购买的空心菜，是可以放心食用的。

《 人民日报 》（ 2018年11月16日 18 版）

(责编：赵爽、杨曦)