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五星酒店卫生乱象亟待“消毒去污”

2018年11月16日08:18  来源：北青网
 
原标题：五星酒店卫生乱象亟待“消毒去污”

　　11月14日晚间，有网友在微博发出一则重磅视频，曝光其入住过的国内众多五星级酒店存在严重的卫生问题，事涉喜来登、香格里拉、希尔顿、丽思卡尔顿、宝格丽、文华东方、四季酒店等酒店。北京市旅游发展委员会对涉事酒店进行了询问警示约谈，要求涉事酒店迅速核实情况，全面自查；上海市旅游局积极协调各相关执法部门对涉事酒店予以严处。北京两家酒店已发声明致歉。(相关报道见A4版)

　　对屡教不改的酒店应予降级罚款处罚

　　斯涵涵

　　在人们的习惯认知里，价格与品牌、质量成正比，住酒店自然是五星级酒店更让人放心。然而，这次曝光的酒店卫生乱象让“一分钱一分货”的常理彻底颠覆——工作人员使用同一块脏抹布或脏浴巾、脏海绵擦拭杯子、洗手台、镜面，从卫生间垃圾桶里回收顾客丢弃的一次性杯盖，把客人用到一半的洗发水拿来洗咖啡杯……种种场景在数十家酒店中普遍存在，让人看了恶心欲吐，更引发恐慌：如果价格昂贵、大名鼎鼎的五星级酒店都存在这些严重问题，那么那些价格相对低一些、经济些的酒店是何种情形，简直让人不敢想象。

　　我国早已颁布了《公共场所卫生管理条例实施细则》、《旅业客房杯具洗消操作规程》等一系列法规，各酒店集团都有客房清洁程序与卫生标准，但这些规章早已形同废纸。在尽量节约人力、物耗成本的畸形管理理念指引下，酒店管理方“睁只眼闭只眼”、默许纵容工作人员随心所欲地胡乱保洁，做卫生变成了“不卫生”，五星级酒店华贵的外表下暴露出不堪的一幕。

　　装修豪华、设施完善、管理严格、服务上乘当是五星级酒店的标配。顾客之所以愿意花数千元一晚的价格选择入住五星级酒店，就是觉得至少卫生环境会有保障。然而这些五星级酒店的所作所为完全名不副实。就以抹布为例，应该是拭去污垢、保持清洁的工具，在日常家居生活中，抹布都要分类、清洗、消毒和更换，遑论人来人往、高大上的五星级酒店？为避免皮肤病等疾病传染，抹布分类使用已是酒店业业内共识。一般而言，在清理客房不同部位和设施时，都需要配置不同颜色的抹布来识别其功能，而维持抹布等日常用品的较高更新率也是酒店业的一定之规。然而，一些酒店会用最少的人力，用最少数量的抹布，清理尽可能多的房间，以达到所谓节能减耗的目的，加上马虎管理，漠视行业道德，就导致了酒店客房卫生情况堪忧，为疾病预防和公共安全埋下重大隐患。

　　“恶心的保洁”已是中国酒店业长期存在的潜规则。这也不是国内五星酒店第一次遭到有关卫生乱象的质疑，但每次都被问题酒店作为公关危机应付过去，而不是从自身反思、改进、解决问题，多年来成为屡禁不止的顽疾，凸显监管乏力的短板。

　　近年来，我国旅游业快速增长，星级酒店的数量也随之水涨船高。数据显示，从1999年到2016年，全国五星级酒店数量增长了10倍。狂热资本疯狂逐利，如若缺乏强有力的监管，难免走入粗放经营、唯利是图、违背法规与公德的歧途。

　　酒店卫生乱象亟待“消毒去污”。 酒店卫生既是严格管理、诚信经营的试金石，也是执法有力、令行禁止的标尺。在市场经济大潮的冲击下，漠视他人生命健康、惟利是图早已模糊了是非标准和人性良知，酒店业行业自律和外部监管的双重缺位已然久病难医，不止令人恶心，更危害公共健康。有关部门应当痛定思痛，雷霆出击，采取有力措施，如强制统一回收清消处理，或是给客房清洁人员配备记录仪等，加强巡查，对屡教不改的酒店予以降级、罚款等严厉处罚，强化执法，对症下药，切实清除掉这类“污迹”，消除卫生安全隐患，维护消费者利益，不要又一次沦为一阵风的运动式执法，让曝光的酒店轻松过关，消费者一次又一次成为五星级酒店卫生乱象中愤怒而无奈的受害者。漫画/刘军

(责编：杨曦、赵爽)
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