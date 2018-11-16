原标题：报告称去年中国零售服务业 市场规模近6万亿

毕马威近日在京发布的《中国零售服务业白皮书》估测，2017年中国零售服务业市场规模近6万亿，在过去14年间的复合增长率超过17%，其中零售营销的市场规模估计约在1.6万亿元，占零售服务市场的26%。毕马威认为，随着移动时代到来，数字化整合营销势在必行。

零售服务是指零售服务商在零售的各个环节为零售链条提供的促进商品流通的增值性服务。零售服务包括营销、交易、支付、物流、技术赋能和运营支持。

毕马威指出，2003年中国零售服务市场迈入电商时代，整体规模超过6000亿元，其中交易板块占近半市场，营销板块也占近三成。毕马威估测，2017年中国零售服务业市场规模近6万亿，在过去14年间复合增长率超过17%，其中营销板块占比最大为26%，紧接着就是占比25%的交易板块与占比22%的物流板块。由于未来市场边界逐步弱化，跨板块竞争趋势明显。主要的头部玩家虽然进入市场的起点各有区别，但最终在各零售板块中殊途同归，于同一赛道竞争。

(责编：杨曦、赵爽)