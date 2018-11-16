原标题：男子伙同他人 以出车祸找工作等理由骗母亲10万元

原标题：男子伙同他人 骗母亲10万元受审

本报讯（记者 李铁柱）因为没有钱花，35岁的徐某和朋友邢某、聂某一起，编造出车祸、找工作等理由，在半年内，先后骗自己的母亲唐某10万余元。昨天，因为涉嫌诈骗罪，徐某、邢某和聂某在昌平法院受审。在法庭上，三人表示认罪。

北京青年报记者了解到，本案中，邢某是西城区人，曾因犯诈骗罪被法院判刑。徐某是东城区人，聂某则是徐某的女友。公诉机关指控，2017年7月至2018年1月间，被告人邢某伙同被告人徐某、被告人聂某，虚构被告人徐某找工作、出车祸、参加培训等事实，多次骗取被告人徐某母亲钱款共计10万余元。其中，被告人聂某参与金额为人民币1.7万余元。2018年2月16日，被告人徐某主动投案。同日，被告人徐某协助公安机关抓获被告人邢某。2018年3月11日，被告人聂某被抓获归案。案发后被告人聂某家属对被害人进行了赔偿，取得了谅解。

公诉机关认为，被告人邢某、徐某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大；被告人聂某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大。三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。

在法庭上，对于指控，三人表示认罪。邢某说，他和徐某是2016年认识的，两人经常一起吃饭、打台球和喝酒，2017年徐某住在他家。当时没钱花了，他们就向徐某家里要钱，要过一次成功后觉得可以骗他们，因为如果光明正大要钱，徐某家里是不会给的。骗钱的想法是他和徐某一起想出来的，他们虚构徐某找工作、出车祸以及参加培训等借口，多次骗取徐某母亲唐某钱款。一开始徐某的母亲用银行卡转账，后来邢某就直接找徐某母亲拿钱了。一共拿了10万余元。骗的钱都花掉了，跟徐某一起吃喝玩乐以及买彩票、赌博。

徐某则称，他的父母拿退休金，除此以外并没有收入来源。当时邢某需要用钱，想向他母亲借钱，于是他们编造了各种借口向母亲借钱，骗了二三十次。钱都是母亲转到他的银行卡里，然后由邢某支配，他花的不多，主要在网吧上网。

聂某则在庭上表示，她冒充过法官，向唐某要钱，编造的理由是徐某在上海交通肇事需要赔钱。据了解，事发后，聂某的家人已经赔偿受害人唐某4.3万元，并已经获得谅解。

庭审最后，邢某表示称，他认罪悔罪，愿意退赔被害人的损失，但现在赔不起。徐某表示认罪悔罪，恳请审判长代他向母亲求得谅解，损失目前他无法赔偿，只能等出狱后工作。聂某则表示自己知道错了。

本案没有当庭宣判。

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