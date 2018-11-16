人民网>>财经

男子伙同他人 以出车祸找工作等理由骗母亲10万元

李铁柱

2018年11月16日08:22  来源：北京青年报
 
原标题：男子伙同他人 以出车祸找工作等理由骗母亲10万元

　　原标题：男子伙同他人 骗母亲10万元受审

　　本报讯（记者 李铁柱）因为没有钱花，35岁的徐某和朋友邢某、聂某一起，编造出车祸、找工作等理由，在半年内，先后骗自己的母亲唐某10万余元。昨天，因为涉嫌诈骗罪，徐某、邢某和聂某在昌平法院受审。在法庭上，三人表示认罪。

　　北京青年报记者了解到，本案中，邢某是西城区人，曾因犯诈骗罪被法院判刑。徐某是东城区人，聂某则是徐某的女友。公诉机关指控，2017年7月至2018年1月间，被告人邢某伙同被告人徐某、被告人聂某，虚构被告人徐某找工作、出车祸、参加培训等事实，多次骗取被告人徐某母亲钱款共计10万余元。其中，被告人聂某参与金额为人民币1.7万余元。2018年2月16日，被告人徐某主动投案。同日，被告人徐某协助公安机关抓获被告人邢某。2018年3月11日，被告人聂某被抓获归案。案发后被告人聂某家属对被害人进行了赔偿，取得了谅解。

　　公诉机关认为，被告人邢某、徐某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大；被告人聂某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大。三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　在法庭上，对于指控，三人表示认罪。邢某说，他和徐某是2016年认识的，两人经常一起吃饭、打台球和喝酒，2017年徐某住在他家。当时没钱花了，他们就向徐某家里要钱，要过一次成功后觉得可以骗他们，因为如果光明正大要钱，徐某家里是不会给的。骗钱的想法是他和徐某一起想出来的，他们虚构徐某找工作、出车祸以及参加培训等借口，多次骗取徐某母亲唐某钱款。一开始徐某的母亲用银行卡转账，后来邢某就直接找徐某母亲拿钱了。一共拿了10万余元。骗的钱都花掉了，跟徐某一起吃喝玩乐以及买彩票、赌博。

　　徐某则称，他的父母拿退休金，除此以外并没有收入来源。当时邢某需要用钱，想向他母亲借钱，于是他们编造了各种借口向母亲借钱，骗了二三十次。钱都是母亲转到他的银行卡里，然后由邢某支配，他花的不多，主要在网吧上网。

　　聂某则在庭上表示，她冒充过法官，向唐某要钱，编造的理由是徐某在上海交通肇事需要赔钱。据了解，事发后，聂某的家人已经赔偿受害人唐某4.3万元，并已经获得谅解。

　　庭审最后，邢某表示称，他认罪悔罪，愿意退赔被害人的损失，但现在赔不起。徐某表示认罪悔罪，恳请审判长代他向母亲求得谅解，损失目前他无法赔偿，只能等出狱后工作。聂某则表示自己知道错了。

　　本案没有当庭宣判。

(责编：赵爽、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved