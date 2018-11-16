原标题：北京年底前再补助2000万支持蔬菜零售网点建设

原标题：年底前再补助2000万 支持蔬菜零售网点建设

本报讯（记者孙文文）支持蔬菜零售网点建设、针对生鲜超市给予租金补贴、鼓励流通领域民营企业发展……记者从市商务局获悉，2017年以来，北京生活性服务业发展基金已累计投资12家民营企业共2.87亿元。预计今年底前可再支持47个蔬菜零售网点建设项目，预计支付补助资金2000万元。

未来生鲜是一家小规模的生鲜企业，去年企业在北京新开业3家，获得市商务局的便民商业补贴资金200多万元，不算租金和人力成本，能占到前期装修、设备购置成本的16%左右，减少了成本压力。企业负责人邓永丽告诉记者，生鲜这个行业利润率低，但人力和租金等成本高，前期都是自筹资金，压力还是蛮大的，有了政府的支持，既减少成本压力，也给未来持续开店增强了信心。目前，未来生鲜在北京共有6家店，去年新开了3家，今年6月份又在昌平区回龙观地区新开一家。今年春天，市商务局新出台的便民商业补贴政策中针对生鲜超市新加了租金补贴项目，这让邓永丽对在北京的发展更有信心了。

民生无小事，近年来，政府资金在支持便民商业网点建设提升、公共服务平台建设、放大民间投资乘数效应等方面均发挥了积极作用。记者从市商务局了解到，2017年以来，生活性服务业发展基金累计投资12家民营企业共2.87亿元。今年以来，先后支持18家民营企业52个蔬菜零售网点的建设项目，支付补助资金1600余万元。预计，今年底前可再支持15家民营企业47个蔬菜零售网点建设项目，预计支付补助资金2000万元。

伴随电子商务的迅速发展，现代物流体系建设、电子发票应用等新课题也成为市商务局关注的重点。通过支持京东集团、小米科技等企业推广电子发票试点应用，有效降低了企业的经营成本，以京东为例，一年就可节约近2亿元成本。此外，北京还通过创办北京双向投资论坛、搭建高风险国家对外投资统一保险平台等措施，提升民营企业“走出去”的能力。据悉，截至目前，北京民营总部企业共492家，占全市总部企业12.4%，较2017年提升3.4个百分点，民营总部经济已成为推动首都经济发展的新生力量。J192

(责编：赵爽、杨曦)